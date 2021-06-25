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Formula 1 / Steiermark GP Antrenman raporu

Steiermark GP 2. antrenman: Verstappen, Ricciardo'nun önünde lider

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

2021 Formula 1 sezonunun sekizinci yarışı olan Steiermark Grand Prix'si öncesinde 2. antrenman seansını Red Bull pilotu Max Verstappen ilk sırada tamamladı.

Steiermark GP 2. antrenman: Verstappen, Ricciardo'nun önünde lider

Tıpkı ilk seansta olduğu gibi ikinci seansta da yağmur ihtimali oldukça yüksekti ve bundan ötürü sürücüler seans başlar başlamaz piste çıkarak zaman turu kaydetmeye başladılar.

Hava sıcaklığı sabaha kıyasla biraz daha düşüktü ve 21 dereceye indi. Pist sıcaklığı ise 43 derece civarındaydı.

Seans içerisinde beklenen yağmur gelmezken, bir noktada ufak bir yağmur geçişi oldu ve ardından seansa sorunsuz şekilde devam etti.

AlphaTauri pilotu Pierre Gasly, ilk seansta ikinci olmasına rağmen, ikinci seansta motor sorunu nedeniyle piste çıkamadı ve 60 dakikalık seansın tamamını kenarda geçirdi.

Seans içerisinde spin atan isimler vardı. Spin atan ilk isim Carlos Sainz olurken, daha sonra Nicholas Latifi ve Nikita Mazepin de spin attı. Üçü de hiçbir yere çarpmadı.

Daha sonra Mercedes'in Fin pilotu Valtteri Bottas, pit stopunun ardından piste doğru yönelirken arka tarafı biraz fazla kaydırdı ve pit yolunda spin attı. Fin pilot, McLaren mekanikerlerinin yardımıyla devam edebildi. Hakemler, olayın seansın ardından inceleneceğini açıkladı.

Seansın ilk bölümünde sürücüler sert ve orta lastiklerle turladılar. Daha sonra ise yumuşak lastiklere geçerek en hızlı tur denemesi yaptılar.

İlk on dakika geride kalırken Mercedes pilotu Lewis Hamilton sert lastikle 1:06.358 yaptı ve liderliği eline geçirdi. Bu derece, aynı lastiklerle 1:06.192 yapan Red Bull pilotu Max Verstappen tarafından geçildi.

Sonrasında yumuşak lastiğe geçen Aston Martin pilotu Sebastian Vettel 1:05.934 yaparken, yine aynı lastiği kullanan Alpine pilotu Esteban Ocon 1:05.790'la ilk sıraya yükseldi.

Hamilton, ilk yarım saat geride kalmak üzereyken yumuşak lastikle 1:05.335 yaparak ilk sıraya yükselmeyi başardı ancak en hızlı turunda, son virajda pist dışına taştığı için tur zamanı silindi.

Lewis Hamilton, Mercedes W12

Lewis Hamilton, Mercedes W12

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Aynı saniyelerde 1:05.412 yapan Red Bull pilotu Verstappen, zirvenin yeni sahibi oldu. Kalan bölümde sürücüler büyük oranda yarış simülasyonu yaptığı için dereceler gelişmedi.

Verstappen böylelikle 1:05.412'lik zaman turuyla ilk sırada yer aldı ve hem birinci hem de ikinci antrenman seansını zirvede tamamlamış oldu.

Red Bull pilotunun en yakın takipçisi, McLaren pilotu Daniel Ricciardo oldu. İlk seansta gerilerde kalan McLaren pilotları, ikinci seansta çok daha iyi göründüler ve Ricciardo 1:05.748'lik zaman turuyla, Verstappen'in 0.336 saniye ardında ikinci oldu.

Alpine pilotları, güçlü formlarını ikinci seansta da taşıdılar. Ocon 1:05.790'lık turuyla, bir ara liderliğe yükseldi ve seansı Ricciardo'nun sadece 0.042 saniye ardında üçüncü sırada tamamladı.

Orta lastikle iyi bir tur çıkaran Alonso ,daha sonra yumuşak lastiğe geçti ve Ocon'un sadece 0.037 saniye ardında beşinci oldu. Bu ikiliyi, Mercedes pilotu Hamilton ayırdı. İngiliz pilot, eğer en hızlı tur zamanı silinmeseydi, seansı lider bitirecekti.

Aston Martin pilotları, cuma gününün güçlü takımlarından bir tanesi oldu. Vettel, yumuşak lastikle attığı 1:05.934'lük turla, 1:06'nın altına inebilen yedi isimden biri oldu ve bir noktada liderliğe kadar yükseldi. Ancak sonrasında dereceler gelişince, 0.522 saniye geride altıncı sırada yer aldı. Takım arkadaşı Lance Stroll de yine 1:06.079'la kendisine ilk on içerisinde yer buldu.

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21

Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images

Bu iki sürücüsü, McLaren'ın İngiliz pilotu Lando Norris ayırdı. İngiliz pilot, en hızlı turunda Ricciardo'dan 0.246 saniye yavaş kalınca, seansı yedinci sırada bitirdi.

İlk ona giren son isimler, Red Bull pilotu Sergio Perez ve Alfa Romeo pilotu Antonio Giovinazzi oldu. Perez, tek turda araçtan maksimumu almakta zorlandı ve denge sorunları da yaşınca, Verstappen'in 0.677 saniye gerisinde dokuzuncu oldu. Giovinazzi de 10. olarak, ilk ona girebilen tek Ferrari motorlu isim oldu.

Ferrari pilotları, ikinci seansta ilk ona giremediler. Carlos Sainz ve Charles Leclerc, SF21'de denge sorunlarıyla boğuşmaya devam ettiler. İkilinin sık sık önden kayma yaşadığı görüldü. Sainz, seansı Giovinazzi'nin 0.002 saniye ardında 11. sırada tamamlarken, Charles Leclerc 13. sırada yer aldı.

Mercedes pilotu Bottas da yine temiz bir tur atmakta zorlandı ve 1:06.251'lik turuyla, 0.839 saniye geride ancak 12. sırada yer alabildi.

İlk seansta aracını Robert Kubica'ya bırakan Kimi Raikkonen, ikinci seansta 0.885 saniye geride 14. sırada yer aldı.

AlphaTauri'de Yuki Tsunoda 1.039 saniye geride 15. sırada yer alırken, son dört sırada Mick Schumacher, Nikita Mazepin, Nicholas Latifi ve tur zamanı kaydedemeyen Gasly yer aldı.

Tüm sürücüler en hızlı turlarını yumuşak lastikle attılar.

Üçüncü antrenman seansı cumartesi günü TSi 13:00'de yapılacak.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Şase Motor Tur Zaman Fark
1 Netherlands Max Verstappen Red Bull Honda 37 1'05.412  
2 Australia Daniel Ricciardo McLaren Mercedes 35 1'05.748 0.336
3 France Esteban Ocon Alpine Renault 35 1'05.790 0.378
4 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 35 1'05.796 0.384
5 Spain Fernando Alonso Alpine Renault 39 1'05.827 0.415
6 Germany Sebastian Vettel Aston Martin Mercedes 38 1'05.934 0.522
7 United Kingdom Lando Norris McLaren Mercedes 39 1'05.994 0.582
8 Canada Lance Stroll Aston Martin Mercedes 36 1'06.079 0.667
9 Mexico Sergio Perez Red Bull Honda 36 1'06.089 0.677
10 Italy Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Ferrari 37 1'06.145 0.733
11 Spain Carlos Sainz Jr. Ferrari Ferrari 39 1'06.147 0.735
12 Finland Valtteri Bottas Mercedes Mercedes 32 1'06.251 0.839
13 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari 39 1'06.270 0.858
14 Finland Kimi Raikkonen Alfa Romeo Ferrari 41 1'06.297 0.885
15 Japan Yuki Tsunoda AlphaTauri Honda 39 1'06.451 1.039
16 United Kingdom George Russell Williams Mercedes 39 1'06.628 1.216
17 Germany Mick Schumacher Haas Ferrari 29 1'06.886 1.474
18 Russian Federation Nikita Mazepin Haas Ferrari 30 1'07.404 1.992
19 Canada Nicholas Latifi Williams Mercedes 32 1'07.669 2.257
20 France Pierre Gasly AlphaTauri Honda 0    
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