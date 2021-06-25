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Formula 1 / Steiermark GP Antrenman raporu

Steiermark GP 1. antrenman: Verstappen hızlı başladı, Gasly ikinci!

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

2021 Formula 1 sezonunun sekizinci yarışı olan Steiermark Grand Prix'si öncesinde 1. antrenman seansını Red Bull pilotu Max Verstappen ilk sırada tamamladı.

Steiermark GP 1. antrenman: Verstappen hızlı başladı, Gasly ikinci!

Red Bull Ring'de gerçekleştirilen ilk antrenman seansının yağmur altında geçeceği düşünülüyordu ancak beklenen yağmur gelmedi. Sürücüler, yağmur ihtimaline karşı erkenden çıkarak çok sayıda tur atmaya çalıştılar.

Hava 23 derece olurken, pist sıcaklığı 49 dereceye kadar çıktı.

Seans içerisinde spin atan isimler vardı. Bu sürücüler arasında, ilk seansta Kimi Raikkonen'in aracını devralan Alfa Romeo yedek pilotu Robert Kubica, Ferrari pilotu Carlos Sainz ve Red Bull pilotu Sergio Perez yer aldı.

Ayrıca, seans boyunca 9 ve 10. virajda pist dışına taşıyan birden fazla sürücünün tur zamanı silindi. Bu yüzden de zaman tablosu birkaç kez değişti.

Başlangıçta sürücülerin büyük bir kısmı orta lastiklerle turladı ve orta lastiklerle atılan turların en hızlı ismi, 1:06.511'lik turuyla Max Verstappen oldu.

Hollandalı pilot, yumuşak lastiğe geçmesinin ardından bu dereceyi 1:05.910'a indirdi. Bu dereceye yaklaşabilen bir isim olmadı ve Verstappen 1:06'nın altına inebilen tek isim olarak seansı birinci bitirdi.

Normalde seansın en hızlı ikinci ismi Valtteri Bottas olacaktı. Fakat 1:06.155'lik turu, pist sınırlarını aştığı için silindi. Bu sayede de seansın en hızlı ikinci ismi, AlphaTauri'den Pierre Gasly oldu. Fransız sürücü, seans boyunca çok güçlü bir tempo yakaladı ve hem kısa hem de uzun sürüşlerde çok iyi göründü. Sonuç olarak Gasly, seansı Verstappen'in 0.256 saniye gerisinde ikinci bitirdi.

Lewis Hamilton, Mercedes W12, Valtteri Bottas, Mercedes W12, and Pierre Gasly, AlphaTauri AT02

Lewis Hamilton, Mercedes W12, Valtteri Bottas, Mercedes W12, and Pierre Gasly, AlphaTauri AT02

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Mercedes pilotları Lewis Hamilton ve Bottas, zaman tablosunda geride kalsalar da nispeten iyi turlar attılar. Hamilton özellikle uzun sürüşlerde çok iyi görünürken, Bottas'ın turu silindiği için geride kaldı.

Sonuç olarak Hamilton, ilk seansı Verstappen'in 0.422 saniye ardında üçüncü sırada tamamlarken, Bottas da 0.476 saniye geride dördüncü oldu.

Honda motorlu araçlar, ilk seansta etkileyici göründü. Çaylak Yuki Tsunoda 1:06.397'lik turuyla seansı 0.487 saniye geride beşinci bitirdi. Böylelikle Honda motorlu araçlardan üçü ilk beşte yer almış oldu.

İlk seansta öne çıkan takımlardan biri de Renault motorlu Alpine oldu. Alonso, 1:06.475'lik turu silinmesine rağmen, kullanılış yumuşak lastiklerle 1:06.519 yaptı ve 0.609 saniye geride altıncı oldu. Onu takım arkadaşı Esteban Ocon, sadece 0.032 saniye geriden takip etti.

Aston Martin pilotu Lance Stroll, seans içerisinde iyi turlar attı ve 0.674 saniye geride sekizinci olmayı başardı. Sebastian Vettel ise oldukça yakın geçen ilk seansta Stroll'ün sadece 0.124 saniye ardında kalmasına rağmen grup çok yakın olduğu için 14. oldu.

İlk 10'a giren son isimler Alfa Romeo pilotu Antonio Giovinazzi ve denge sorunlarıyla boğuşan Ferrari pilotu Charles Leclerc oldu. Lastikleri daha iyi çalıştırmaya odaklanan Ferrari'de hem Leclerc hem de Carlos Sainz aracın dengesiyle ilgili sorunlar yaşadılar. Leclerc, 0.719 saniye geride 10. olurken, onu sadece 0.001 saniye geriden Sainz takip etti.

Charles Leclerc, Ferrari SF21

Charles Leclerc, Ferrari SF21

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

McLaren bir kez daha cuma günkü birinci seansta ilk 10'da yer alamadı. İlk seansı Daniel Ricciardo 1:06.669'luk turuyla 12. bitirirken, Lando Norris 1:06.861'le 16. sırada yer aldılar.

Orta lastiklerle iyi görünmesine rağmen yumuşak lastiklerden en iyisini çıkarmakta zorlanan Red Bull pilotu Perez, 1:06.696'lık turuyla seansı 13. sırada bitirdi. Meksikalı pilot, takım arkadaşı Verstappen'den 0.786 saniye yavaş kaldı.

Williams'ta George Russell ve Nicholas Latifi sırasıyla 15. ve 17. sıralarda yer aldılar.

Son üç sırada ise Mick Schumacher, Kubica ve Nikita Mazepin yer aldı.

Seans içerisinde en çok tur atan isim 38 turla Ricciardo olurken, tüm sürücüler en hızlı turlarını yumuşak lastikle kaydettiler.

İkinci antrenman seansı, TSi 16:00'da gerçekleştirilecek.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Şase Motor Tur Zaman Fark
1 Netherlands Max Verstappen Red Bull Honda 34 1'05.910  
2 France Pierre Gasly AlphaTauri Honda 32 1'06.166 0.256
3 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 32 1'06.332 0.422
4 Finland Valtteri Bottas Mercedes Mercedes 34 1'06.386 0.476
5 Japan Yuki Tsunoda AlphaTauri Honda 36 1'06.397 0.487
6 Spain Fernando Alonso Alpine Renault 35 1'06.519 0.609
7 France Esteban Ocon Alpine Renault 35 1'06.551 0.641
8 Canada Lance Stroll Aston Martin Mercedes 33 1'06.584 0.674
9 Italy Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Ferrari 29 1'06.614 0.704
10 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari 36 1'06.629 0.719
11 Spain Carlos Sainz Jr. Ferrari Ferrari 33 1'06.630 0.720
12 Australia Daniel Ricciardo McLaren Mercedes 38 1'06.669 0.759
13 Mexico Sergio Perez Red Bull Honda 33 1'06.696 0.786
14 Germany Sebastian Vettel Aston Martin Mercedes 32 1'06.708 0.798
15 United Kingdom George Russell Williams Mercedes 31 1'06.848 0.938
16 United Kingdom Lando Norris McLaren Mercedes 35 1'06.861 0.951
17 Canada Nicholas Latifi Williams Mercedes 31 1'07.180 1.270
18 Germany Mick Schumacher Haas Ferrari 30 1'07.473 1.563
19 Poland Robert Kubica Alfa Romeo Ferrari 30 1'07.823 1.913
20 Russian Federation Nikita Mazepin Haas Ferrari 31 1'08.081 2.171
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