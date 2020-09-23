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Formula 1 / Son dakika

Stefano Domenicali, F1'in yeni CEO'su olmaya hazırlanıyor!

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Stefano Domenicali, F1'in yeni CEO'su olmaya hazırlanıyor!
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Eski Ferrari takım patronu Stefano Domenicali, Chase Carey'nin yerini alacak ve Formula 1'in yeni CEO'su olacak. Resmi açıklamanın kısa süre içerisinde yapılması bekleniyor.

Motorsport.com'un kaynakları, 55 yaşındaki Domenicali'nin, kısa süre içerisinde Carey'nin görevine geçeceğini doğruladılar.

Domenicali ile yapılan anlaşma henüz nihai olarak tamamlanmasa da, yakın zamanda tamamlanacak. Domenicali'nin bu göreve geçişi henüz F1 tarafından açıklanmadı ancak takımlar salı günü bu haberle ilgili bilgilendirildiler.

Carey, farklı bir pozisyonda da olsa F1'e dahil olmaya devam edecek.

Domenicali, 2008 ve 2014 yılları arasında Ferrari'nin Formula 1'deki takım patronu oldu. 1998'den itibarense takımın sportif direktörüydü. Takımın arka arkaya altı şampiyonluk kazanmasındaki kilit isimlerden bir tanesiydi.

2014'ün Nisan ayında görevini bırakan Domenicali, o yıl Audi'ye katıldı ve ardından Lamborghini'ye geçti. O günden bu yana da Lamborghini'nin CEO'su konumunda yer alıyor. Ayrıca İtalyan mühendis, FIA Tek Koltuklu Otomobiller Komisyonu Başkanı görevini de üstleniyordu.

Carey ise, Liberty Media'nın Formula 1'i satın almasından bu yana F1'in CEO'su konumunda yer alıyordu.

 
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Luke Smith

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