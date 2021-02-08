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Formula 1 / Son dakika

Domenicali: "Aşılamada öncelik F1'in değil, ihtiyacı olanların olmalı"

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Domenicali: "Aşılamada öncelik F1'in değil, ihtiyacı olanların olmalı"
Ekleyen:
, Editör

Formula 1 CEO'su Stefano Domenicali, her ne kadar COVID-19 aşısı olmayı sabırsızlıkla beklediğini söylese de, Formula 1 dünyasının aşılamada öncelik talep etmeyeceğini dile getirdi.

Dünya çapında bugün itibariyle 106 milyon kişiye COVID-19 bulaşmış durumda ve bunların 59,1 milyonu iyileşirken, 2,31 milyonu hayatını kaybetti.

Dünyaya günlük neredeyse 400 bin kişi COVID-19'a yakalanırken, bir yandan da aşılama çalışmaları başlamış durumda.

Tokyo Olimpiyatları, oyunların gerçekleştirilmesi adına bazı ülkelere ait sporcuların aşılanacağını açıklamıştı.

Formula 1'in aşılama konusunda herhangi bir tartışma yapıp yapmadığı merak ediliyor.

Konu hakkında Motorsport.com'un da içinde bulunduğu bazı basın kuruluşlarına konuşan Stefano Domenicali, önceliğin gerçekten bu aşıya ihtiyacı olanlar olduğunu dile getirdi.

Domenicali, aşılama karşısındaki duruşu sorulduğunda şöyle dedi: "Bence bu, çok önemli bir nokta. Bunu iki türlü de ele alabilirsiniz. Tabii ki size söyleyebileceğim ana şey bizim için insanların öncelikli olması. En savunmasız olan öncelikli olandır."

"Kendi açımızdan bakarsak, aşı konusuna atlamak istemiyoruz. Elbette aşı çok önemli bir şey ve aşı olmayı sabırsızlıkla beklediğimi ve herkesin bir noktada olması gerektiğini söyleyebilirim."

"Bununla ilgili durumun tam olarak ne olabileceğini düşünüyoruz. Bu yüzden eğer mümkünse, bu konuyu dahili olarak tartışır ve ekiplerle paylaşırdık, ancak ihtiyatlı olmalıyız ve elbette tüm savunmasız insanlarla ilgili durumun ne olduğunu görmeli ve buna saygı duymalıyız."

"Kesinlikle bunu ellerinden alan kişiler olarak görülmek istemiyoruz. Bu yüzden hükümetlerin söylediklerine ve insanların yaptıklarına gerçekten saygı duyuyorum. Bu konuda ihtiyatlı olmalıyız ve kesin olarak söyleyebileceğim tek şey, yakında aşılanmayı umduğum."

 
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Bu Haber Hakkında

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Editör Kemal Şengül

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