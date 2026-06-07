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Formula 1 Monako GP

Startta yarış dışı kalan Verstappen: "Motor resmen öldü!"

Max Verstappen, Monako Grand Prix'sinin startında yaşadığı teknik arızanın ardından yarış dışı kalmasına neden olan sorunun motor kaynaklı olduğunu açıkladı.

Filip Cleeren Zeynep Taş
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Max Verstappen, Red Bull Racing RB22

Max Verstappen, sıralama turlarında iki Ferrari pilotunu geride bıraksa da pole pozisyonunu Mercedes pilotu Kimi Antonelli'ye kaptırmış ve yarışa ikinci sıradan başlamıştı.

Ancak Verstappen'in yarışı daha ilk metrelerde sona erdi.

Start anında aracını stop ettiren Red Bull pilotu, arkadan gelen araçlarla temas yaşamamak için pist üzerinde manevra yapmak zorunda kaldı. Yaşadığı hayal kırıklığını takım telsizinden dile getiren Verstappen şunları söyledi: "Evet, harika. Tam anlamıyla berbat. Çocuklar, bu da ne böyle?"

Aracını yeniden çalıştırmayı başaran Verstappen, ilk turun ardından garaja dönerek yarışa veda etti.

Yarış sonrası konuşan Verstappen, motorla ilgili problemlerin aslında yarış başlamadan önce ortaya çıktığını belirtti.

Sky Sports F1'e konuşan Hollandalı pilot, "Daha formasyon turunda işler pek iyi gitmiyordu. Ardından start sırasında durum çok kötüleşti."

"Herhangi bir tutarlılık yoktu ve sonra motor resmen öldü."

"İlk virajdan sonra güç geri geldi ancak motorun sesi çok kötüydü."

"Aracı tam gaz kullanamıyordum. Bu yüzden aracı garaja geri getirdik ve yarışımız orada sona erdi." dedi.

Formula 1, Monako'nun ardından sezonun altıncı yarışı için İspanya'ya geçecek. Verstappen'e göre Barcelona-Catalunya Pisti, Red Bull'un son haftalarda getirdiği güncellemelerin ne kadar etkili olduğunu görmek açısından çok daha doğru bir ölçüt olacak.

"Tamamen farklı bir pist olacak. Bu yüzden gerçekten ileriye doğru önemli bir adım atıp atmadığımızı görmek için iyi bir test olacak."

"Çünkü orada her şey yüksek hızlı virajlar ve aerodinamik performansla ilgili."

"Bu nedenle oldukça ilginç bir hafta sonu bizi bekliyor."

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Max Verstappen, Red Bull Racing, Isack Hadjar, Red Bull Racing

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Max Verstappen, Red Bull Racing, Isack Hadjar, Red Bull Racing

Photo by: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

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