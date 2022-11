Start prosedürü incelemesine ceza çıkmadı, Hamilton ilk çizgiyi korudu!

Büyük heyecana sahne olan sprint yarışının ardından birkaç pilot çeşitli ihlallerden ötürü not edildiler veya incelemeye çağırıldılar.

Bu isimlerin arasında start prosedürlerini ihlal ettikleri ve gridde kendilerine ayrılan alanın dışına taştıkları iddia edilen Guanyu Zhou, Lewis Hamilton ve Daniel Ricciardo üçlüsü de yer almaktaydı.

Ancak hızlı bir inceleme sürecinin ardından bu konu hakkında herhangi bir delile ulaşamayan FIA, startın sorunsuz gerçekleştiğine ve bu üç ismin herhangi bir yanlış yapmadığına hükmetti.

Böylece dört sıra kazanan Zhou 13. sırayı, üç sıra kazanan Ricciardo ise 11. sırayı korumayı başardılar. Her iki ismin de nispeten iyi bir sprinti geride bıraktıklarını söyleyebiliriz.

Mücadeleyi üçüncü sırada tamamlayan ve Sainz'ın beş sıra grid cezası sayesinde mücadeleye ikinci sırada başlamaya hazırlanan Hamilton ise ilk çizgiyi korumuş oldu. Hemen önünde ise takım arkadaşı George Russell yer alacak.

George Russell, Mercedes W13, Lando Norris, McLaren MCL36, Esteban Ocon, Alpine A522, Carlos Sainz, Ferrari F1-75, the remainder of the field at the start of the Sprint race

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images