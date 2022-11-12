Start prosedürü incelemesine ceza çıkmadı, Hamilton ilk çizgiyi korudu!
Guanyu Zhou, Lewis Hamilton ve Daniel Ricciardo hakkındaki "start prosedürlerine uymama" incelemesine ceza çıkmadı ve bu üç isim yerlerini korudu.
Büyük heyecana sahne olan sprint yarışının ardından birkaç pilot çeşitli ihlallerden ötürü not edildiler veya incelemeye çağırıldılar.
Bu isimlerin arasında start prosedürlerini ihlal ettikleri ve gridde kendilerine ayrılan alanın dışına taştıkları iddia edilen Guanyu Zhou, Lewis Hamilton ve Daniel Ricciardo üçlüsü de yer almaktaydı.
Ancak hızlı bir inceleme sürecinin ardından bu konu hakkında herhangi bir delile ulaşamayan FIA, startın sorunsuz gerçekleştiğine ve bu üç ismin herhangi bir yanlış yapmadığına hükmetti.
Böylece dört sıra kazanan Zhou 13. sırayı, üç sıra kazanan Ricciardo ise 11. sırayı korumayı başardılar. Her iki ismin de nispeten iyi bir sprinti geride bıraktıklarını söyleyebiliriz.
Mücadeleyi üçüncü sırada tamamlayan ve Sainz'ın beş sıra grid cezası sayesinde mücadeleye ikinci sırada başlamaya hazırlanan Hamilton ise ilk çizgiyi korumuş oldu. Hemen önünde ise takım arkadaşı George Russell yer alacak.
George Russell, Mercedes W13, Lando Norris, McLaren MCL36, Esteban Ocon, Alpine A522, Carlos Sainz, Ferrari F1-75, the remainder of the field at the start of the Sprint race
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
İncelemeye alınan diğer isimler arasında ise temas yaşayan Esteban Ocon-Fernando Alonso ikilisinin yanı sıra Sebastian Vettel'i çimlere iten Lance Stroll ve keşif turlarında yavaş giden Pierre Gasly yer almaktaydı.
Özellikle Gasly'nin incelemeye alınması kritikti, nitekim kendisi Mayıs ayına kadar silinmeyecek 10 ceza puanına sahip ve iki puan daha aldığı takdirde bir yarıştan men edilecek.
Ancak hakemlerle yaptığı görüşmenin ardından Gasly'e sadece uyarı cezası verildi. Ceza puanı da almayan Gasly böylece rahat bir nefes aldı.
Stroll ise yarış içinde zaten 10 saniye zaman cezasına çarptırılmıştı, yarışın ardından bu cezaya üç de ceza puanı eklendi. Böylece Stroll'ün ceza puanı sayısı 8'e yükseldi.
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