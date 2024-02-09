Stake, takımın ismine ilişkin yasal itiraz tehdidine yanıt verdi
Stake, olası bir yasal itiraz iddialarına rağmen yeni F1 takımı ismiyle 'her şeyin yolunda olduğu' konusunda kararlı.
Online bahis platformu Stake, pazartesi günü Formula 1'e sağlam bir giriş yaptı. Takım, Londra'daki Guildhall'da yeni aracın lansmanını gerçekleştirdi.
Özel isim haklarını devralması ve Stake F1 Takımı haline gelmesi, Hinwil merkezli takımın İsviçre Federal Casino Komisyonu'nun düzenlemeleriyle çelişmesine yol açtı.
Stake'in merkezinin bulunduğu Avustralya da dahil olmak üzere dünyanın pek çok ülkesinde olduğu gibi İsviçre de online oyun ve bahis kurumlarının reklamlarını yasakladı.
Bu hafta bir İsviçre yayın kuruluşu olan Schweizer Radio und Fernsehen'de (SRF) yayınlanan bir rapor, Stake'in düzenlemeleri ihlal ettiği için 500.000 İsviçre Frangı para cezasına çarptırılabileceğini öne sürdü.
Zürih Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nde rekabet hukuku profesörü olan Patrick Kraeuskopf, SRF raporunda "sponsorluğa izin verilebileceğini" ancak F1 takımı söz konusu olduğunda "Stake ve Sauber markalarının birbiriyle bağlantılı olduğunu, Stake teriminin izleyicilerin zihninde o kadar güçlü bir şekilde yer ettiğini ve muhtemelen izinsiz reklam yapıldığını" söyledi.
Ancak Racing News 365'e konuşan bir Stake sözcüsü, Stake'e karşı olası bir yasal dava açılacağı yönündeki korkuları yatıştırdı.
Sözcü, "İsviçre Komisyonu ile yakın temas halindeyiz ve tüm düzenlemeleri takip ediyoruz."
"Bu tamamen rutin bir durum. Her şey üst düzeyde ve kurallar uygulanıyor."
"Stake'in ortak olarak aramıza katıldığı geçen yıl İsviçre Komisyonu ile yaptığımız prosedürün aynısı."
"Bizim durumumuz da Williams'ın bazı Grand Prix hafta sonlarında görünümünü değiştirmek zorunda kalmasından farklı değil." dedi.
Bu durum, bazı ülkelerde alkol reklamlarının da yasaklanmış olmasıyla ilgiliydi.
Stake önümüzdeki iki yıl boyunca reklam yasakları nedeniyle kumar platformuyla olan ortaklığı sebebiyle bazı yarışlarda araç görünümünü değiştirmek zorunda kalacağını gizlemedi.
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