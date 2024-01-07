Stake F1 Team, Sauber'in spordaki 14. farklı takım adı olacak
Sauber, Formula 1'de 14. kez isim değiştirmeye hazırlanıyor.
İsviçreli Sauber takımı, Formula 1'deki 32. yılında Stake F1 Team adı altında yarışacak ve bu da takımın F1'deki 14. farklı ismi olacak.
Takım adında yapılan değişiklikler, çoğunlukla yeni bir isim sponsorundan kaynaklanıyor fakat yine de F1 dünyasının alışması gereken çok sayıda yeni isim olduğu gerçeğini değiştirmiyor.
Tüm bu yıllarda değişmeden kalan tek ayrıntı, şasi adında yer alan C harfi oldu. Takımın kurucusu Peter Sauber, araçlara her zaman eşi Christiana'nın adını verdi.
Sauber'in F1'deki ilk aracının adı, 1993 yılında kullanılan Mercedes motorlu C12 aracıydı.
Red Bull ve Petronas gibi markaları Formula 1'e kazandıran tarafın Sauber olduğunu da hatırlamakta fayda var.
Öte yandan takımın yeni sezonda yarışacağı ismin mevcut hali, Stake dışında kimsenin hoşuna gitmiyor. Ayrıca bazı yarışlarda Kick adını kullanma ihtimalleri de var.
Sauber'in F1'de yarıştığı takım adları:
1993: Sauber
1994: (Monako yarışına kadar): Broker Sauber Mercedes
1994: (Kanada yarışından itibaren): Sauber Mercedes
1995-1996: Red Bull Sauber Ford
1997-2001: Red Bull Sauber Petronas
2002: Sauber Petronas
2003-2004: Red Bull Sauber Petronas
2005: Sauber Petronas
2006-2010: BMW Sauber F1 Team
2011-2017: Sauber F1 Team
2018: Alfa Romeo Sauber F1 Team
2019: Alfa Romeo Racing
2020-2021: Alfa Romeo Racing Orlen
2022: Alfa Romeo F1 Team Orlen
2023: Alfa Romeo F1 Team Stake
2024: Stake F1 Team
Takımın yeni sezonda yarışacağı ismin mevcut hali, Stake dışında kimsenin hoşuna gitmiyor. Ayrıca bazı yarışlarda Kick adını kullanma ihtimalleri de var.
Fotoğraf: Motorsport Images
J J Lehto, Sauber C12
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