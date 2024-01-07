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Stake F1 Team, Sauber'in spordaki 14. farklı takım adı olacak

Sauber, Formula 1'de 14. kez isim değiştirmeye hazırlanıyor.

Editör Ezel Tan
Yayın tarihi
Zhou Guanyu, Alfa Romeo C43

İsviçreli Sauber takımı, Formula 1'deki 32. yılında Stake F1 Team adı altında yarışacak ve bu da takımın F1'deki 14. farklı ismi olacak.

Takım adında yapılan değişiklikler, çoğunlukla yeni bir isim sponsorundan kaynaklanıyor fakat yine de F1 dünyasının alışması gereken çok sayıda yeni isim olduğu gerçeğini değiştirmiyor.

Tüm bu yıllarda değişmeden kalan tek ayrıntı, şasi adında yer alan C harfi oldu. Takımın kurucusu Peter Sauber, araçlara her zaman eşi Christiana'nın adını verdi.

Sauber'in F1'deki ilk aracının adı, 1993 yılında kullanılan Mercedes motorlu C12 aracıydı.

Red Bull ve Petronas gibi markaları Formula 1'e kazandıran tarafın Sauber olduğunu da hatırlamakta fayda var.

Öte yandan takımın yeni sezonda yarışacağı ismin mevcut hali, Stake dışında kimsenin hoşuna gitmiyor. Ayrıca bazı yarışlarda Kick adını kullanma ihtimalleri de var.

Sauber'in F1'de yarıştığı takım adları:

1993: Sauber

1994: (Monako yarışına kadar): Broker Sauber Mercedes

1994: (Kanada yarışından itibaren): Sauber Mercedes

1995-1996: Red Bull Sauber Ford

1997-2001: Red Bull Sauber Petronas

2002: Sauber Petronas

2003-2004: Red Bull Sauber Petronas

2005: Sauber Petronas

2006-2010: BMW Sauber F1 Team

2011-2017: Sauber F1 Team

2018: Alfa Romeo Sauber F1 Team

2019: Alfa Romeo Racing

2020-2021: Alfa Romeo Racing Orlen

2022: Alfa Romeo F1 Team Orlen

2023: Alfa Romeo F1 Team Stake

2024: Stake F1 Team

Takımın yeni sezonda yarışacağı ismin mevcut hali, Stake dışında kimsenin hoşuna gitmiyor. Ayrıca bazı yarışlarda Kick adını kullanma ihtimalleri de var.

J J Lehto, Sauber C12

Fotoğraf: Motorsport Images

J J Lehto, Sauber C12

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