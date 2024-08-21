Tüm Seriler

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

EDİSYON

Türkİye Türkİye
Formula 1 Hollanda GP

Stake F1 takımı, Hollanda GP için ismini değiştirebilir

Hollanda bahis otoritesi Kansspelautoriteit (Ksa), Stake F1 takımının ismini bu hafta sonu Zandvoort'ta kullanmamasını istiyor.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Güncel:
Valtteri Bottas, Stake F1 Takımı Kick Sauber C44

Valtteri Bottas, Stake F1 Takımı Kick Sauber C44

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

F1 yaz tatilinden Hollanda Grand Prix'si ile dönüyor, ancak ülke hükümeti Sauber'in sahibi olan Avustralya-Kuraçao kumar şirketine ait Stake'in her zamanki takım adını kullanmasını engellemek için harekete geçti.

Kumar reklamları Hollanda'da yasa dışı değil, ancak Stake ülkede lisanslı değil ve bu nedenle kullanımı yasa dışı bir web sitesi. 

Bununla birlikte, Hollanda hükümeti hâlâ Hollandalı kullanıcıların kumar sitelerine eriştiğini görüyor. Bu nedenle, F1 ve takımı bunun tanıtımını yapmamaya çağırdı.

Stake sezonun başlarında Kick Sauber adı altında yayınlanmıştı, çünkü kumar reklamı Avustralya, İspanya ve Belçika'da yasaklanmıştı. F1 takviminde isim değişikliği gerektiren son ülke, sezon sonunda yarış hafta sonuna ev sahipliği yapacak olan Katar.

Ksa web sitesine göre yönetim organı, Zandvoort'taki Formula 1 organizasyonuna; Hollanda Grand Prix'sine ve Sauber yarış takımına Zandvoort'taki yarışlar sırasında yasa dışı kumar sağlayıcısı Stake'in reklamını yapmamalarını istedi.

Valtteri Bottas, Stake F1 Team Kick Sauber

Valtteri Bottas, Stake F1 Team Kick Sauber

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Açıklama şöyle devam ediyor: "Stake tarafından alınan önlemlere rağmen, Ksa hâlâ Hollandalı kullanıcıların kumar sitelerine katılımını görüyor."

"Bu nedenle Ksa, Formula 1'in erişimine ve büyüklüğüne sahip bir Hollanda etkinliğinde yasa dışı kumarın reklamının yapılmasını istemiyor. Etkinlik savunmasız gruplar (küçükler ve genç yetişkinler) arasında çok fazla ilgi çekiyor."

"Bu nedenle Ksa Yönetim Kurulu hem Sauber'den hem de Hollanda Grand Prix'sinin organizasyonundan Stake adı altında araç kullanmamalarını ve bu sağlayıcının reklamını yapmamalarını talep etmiştir."

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Michael Schumacher'in Ferrari F2001b'si açık artırmaya çıkıyor
Sonraki haber Vasseur: "Hollanda GP'de her şey yine saniyenin yüzde birine bağlı olacak"

Öne Çıkan Yorumlar

Zeynep Taş
Daha fazlası
Zeynep Taş
Hill: "Hamilton, Mercedes'i hafife almış olabilir"

Hill: "Hamilton, Mercedes'i hafife almış olabilir"

Formula 1
Hill: "Hamilton, Mercedes'i hafife almış olabilir"
Hulkenberg: "Binotto ve Wheatley'nin Audi'ye katılmasına şaşırdım!"

Hulkenberg: "Binotto ve Wheatley'nin Audi'ye katılmasına şaşırdım!"

Formula 1
Hollanda GP
Hulkenberg: "Binotto ve Wheatley'nin Audi'ye katılmasına şaşırdım!"
Croft: "Ricciardo, Red Bull'a terfi edecek kadar başarılı değil"

Croft: "Ricciardo, Red Bull'a terfi edecek kadar başarılı değil"

Formula 1
Croft: "Ricciardo, Red Bull'a terfi edecek kadar başarılı değil"

Son Haberler

Hamilton: "Afrika GP'sini görmezden gelemeyiz"

Hamilton: "Afrika GP'sini görmezden gelemeyiz"

F1 Formula 1
Hollanda GP
Hamilton: "Afrika GP'sini görmezden gelemeyiz"
Liberty Media, MotoGP'nin Formula 1'deki hisselerini satıyor

Liberty Media, MotoGP'nin Formula 1'deki hisselerini satıyor

F1 Formula 1
Hollanda GP
Liberty Media, MotoGP'nin Formula 1'deki hisselerini satıyor
Hill: "Hamilton, Mercedes'i hafife almış olabilir"

Hill: "Hamilton, Mercedes'i hafife almış olabilir"

F1 Formula 1
Hill: "Hamilton, Mercedes'i hafife almış olabilir"
Hulkenberg: "Binotto ve Wheatley'nin Audi'ye katılmasına şaşırdım!"

Hulkenberg: "Binotto ve Wheatley'nin Audi'ye katılmasına şaşırdım!"

F1 Formula 1
Hollanda GP
Hulkenberg: "Binotto ve Wheatley'nin Audi'ye katılmasına şaşırdım!"

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

EDİSYON

Türkİye Türkİye