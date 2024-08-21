Stake F1 takımı, Hollanda GP için ismini değiştirebilir

F1 yaz tatilinden Hollanda Grand Prix'si ile dönüyor, ancak ülke hükümeti Sauber'in sahibi olan Avustralya-Kuraçao kumar şirketine ait Stake'in her zamanki takım adını kullanmasını engellemek için harekete geçti.

Kumar reklamları Hollanda'da yasa dışı değil, ancak Stake ülkede lisanslı değil ve bu nedenle kullanımı yasa dışı bir web sitesi.

Bununla birlikte, Hollanda hükümeti hâlâ Hollandalı kullanıcıların kumar sitelerine eriştiğini görüyor. Bu nedenle, F1 ve takımı bunun tanıtımını yapmamaya çağırdı.

Stake sezonun başlarında Kick Sauber adı altında yayınlanmıştı, çünkü kumar reklamı Avustralya, İspanya ve Belçika'da yasaklanmıştı. F1 takviminde isim değişikliği gerektiren son ülke, sezon sonunda yarış hafta sonuna ev sahipliği yapacak olan Katar.

Ksa web sitesine göre yönetim organı, Zandvoort'taki Formula 1 organizasyonuna; Hollanda Grand Prix'sine ve Sauber yarış takımına Zandvoort'taki yarışlar sırasında yasa dışı kumar sağlayıcısı Stake'in reklamını yapmamalarını istedi.

Valtteri Bottas, Stake F1 Team Kick Sauber Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Açıklama şöyle devam ediyor: "Stake tarafından alınan önlemlere rağmen, Ksa hâlâ Hollandalı kullanıcıların kumar sitelerine katılımını görüyor."

"Bu nedenle Ksa, Formula 1'in erişimine ve büyüklüğüne sahip bir Hollanda etkinliğinde yasa dışı kumarın reklamının yapılmasını istemiyor. Etkinlik savunmasız gruplar (küçükler ve genç yetişkinler) arasında çok fazla ilgi çekiyor."

"Bu nedenle Ksa Yönetim Kurulu hem Sauber'den hem de Hollanda Grand Prix'sinin organizasyonundan Stake adı altında araç kullanmamalarını ve bu sağlayıcının reklamını yapmamalarını talep etmiştir."