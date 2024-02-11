Stake: "Hem 2024'e hem de 2026'ya odaklanmış durumdayız"
Yeni adıyla 'Stake F1' takımının teknik direktörü James Key, fabrika çalışanlarını iki ayrı sezona odaklanmak üzere ikiye böldüklerini söyledi.
İsviçreli takım, 2024'e yeni adı 'Stake F1' ile başlarken pazartesi günü yeni aracın lansmanını gerçekleştirdi.
Takım önümüzdeki sezona hazırlanırken bir yandan da 2026'daki düzenlemelerle birlikte Audi ile yepyeni bir döneme hazırlanıyor.
Lansmanda konuşan Key, ekipteki çalışanları bu iki ayrı sezon için böldüklerini ve farklı çalışma ortamları yarattıklarını açıkladı.
"Bir çalışma ekibi olmanın avantajı, paylaşabileceğiniz daha geniş bir ekipman yelpazesine sahip olmanız. Ancak henüz o noktada olmadığımız açık."
"Teknik düzenlemelerle ilgili önceliklerimizin ne olduğunu öğrendiğimizde, sanırım bu daha çok 2025 yılına ait bir şey olacak."
"Audi'deki meslektaşlarımızla motor üzerinde çalışan ve teknik grubun geri kalanından tamamen ayrı olan bir grubumuz var. Böylece onlar gidip bu işle ilgilenebilir ve 2026'ya konsantre olabilirler. Şu anda geri kalanımız ağırlıklı olarak 2024'e ve tabii ki üzerinde düşündüğümüz ağırlık azaltma vb. projelere odaklanmış durumdayız."
Ekiplerin düzenlemelerle ilgili kararsız olup olmadıkları sorulduğunda ise Key, şunları söyledi: "Bence net bir yönlendirme var."
"Ancak net talimatlarla ilgili sorun, yeni zorluklar ortaya çıkarması."
"Eminim farklı aero harita şekilleri vardır, ama hepsi temelde benzer çizgide. Ve bu sizi bir tür pozisyona sürüklemeye başlıyor: 'Bundan daha ileri gidemeyiz çünkü mekanik olarak belki mümkün değil' diye düşünüyorsunuz. Dolayısıyla, bunu nasıl biraz yumuşatabiliriz sorusuna yönelmeye başlayabiliriz. Böylece belki de daha az zorlayıcı yüklere ve lastikler üzerinde biraz daha kolay olan bir şasiye doğru daha fazla eğilimli olabiliriz."
"Bence ortaya çıkacak zorlukları gerçek anlamda göreceğiz ve 2022'dekinden farklı olacak."
Son Haberler
Costa: "Schumacher ve Hamilton sanılandan daha fazla birbirlerine benziyor"
Costa: "Schumacher ve Hamilton sanılandan daha fazla birbirlerine benziyor" Costa: "Schumacher ve Hamilton sanılandan daha fazla birbirlerine benziyor"
Stake: "Hem 2024'e hem de 2026'ya odaklanmış durumdayız"
Stake: "Hem 2024'e hem de 2026'ya odaklanmış durumdayız" Stake: "Hem 2024'e hem de 2026'ya odaklanmış durumdayız"
Leclerc'in hızına karşılık Brundle:"Hamilton'ı hafife almamak gerek"
Leclerc'in hızına karşılık Brundle:"Hamilton'ı hafife almamak gerek" Leclerc'in hızına karşılık Brundle:"Hamilton'ı hafife almamak gerek"
Ferrari, SF-24'le yaptığı kapsamlı dyno testinin ardından pozitif!
Ferrari, SF-24'le yaptığı kapsamlı dyno testinin ardından pozitif! Ferrari, SF-24'le yaptığı kapsamlı dyno testinin ardından pozitif!
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar