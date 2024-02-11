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Stake: "Hem 2024'e hem de 2026'ya odaklanmış durumdayız"

Yeni adıyla 'Stake F1' takımının teknik direktörü James Key, fabrika çalışanlarını iki ayrı sezona odaklanmak üzere ikiye böldüklerini söyledi.

Zeynep Taş
Editör Zeynep Taş
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James Key, Alfa Romeo F1 Takımı Teknik Direktörü

İsviçreli takım, 2024'e yeni adı 'Stake F1' ile başlarken pazartesi günü yeni aracın lansmanını gerçekleştirdi.

Takım önümüzdeki sezona hazırlanırken bir yandan da 2026'daki düzenlemelerle birlikte Audi ile yepyeni bir döneme hazırlanıyor.

Lansmanda konuşan Key, ekipteki çalışanları bu iki ayrı sezon için böldüklerini ve farklı çalışma ortamları yarattıklarını açıkladı.

"Bir çalışma ekibi olmanın avantajı, paylaşabileceğiniz daha geniş bir ekipman yelpazesine sahip olmanız. Ancak henüz o noktada olmadığımız açık."

"Teknik düzenlemelerle ilgili önceliklerimizin ne olduğunu öğrendiğimizde, sanırım bu daha çok 2025 yılına ait bir şey olacak."

"Audi'deki meslektaşlarımızla motor üzerinde çalışan ve teknik grubun geri kalanından tamamen ayrı olan bir grubumuz var. Böylece onlar gidip bu işle ilgilenebilir ve 2026'ya konsantre olabilirler. Şu anda geri kalanımız ağırlıklı olarak 2024'e ve tabii ki üzerinde düşündüğümüz ağırlık azaltma vb. projelere odaklanmış durumdayız."

Ekiplerin düzenlemelerle ilgili kararsız olup olmadıkları sorulduğunda ise Key, şunları söyledi: "Bence net bir yönlendirme var."

"Ancak net talimatlarla ilgili sorun, yeni zorluklar ortaya çıkarması."

"Eminim farklı aero harita şekilleri vardır, ama hepsi temelde benzer çizgide. Ve bu sizi bir tür pozisyona sürüklemeye başlıyor: 'Bundan daha ileri gidemeyiz çünkü mekanik olarak belki mümkün değil' diye düşünüyorsunuz. Dolayısıyla, bunu nasıl biraz yumuşatabiliriz sorusuna yönelmeye başlayabiliriz. Böylece belki de daha az zorlayıcı yüklere ve lastikler üzerinde biraz daha kolay olan bir şasiye doğru daha fazla eğilimli olabiliriz."

"Bence ortaya çıkacak zorlukları gerçek anlamda göreceğiz ve 2022'dekinden farklı olacak."

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