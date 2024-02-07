Stake adı nedeniyle Sauber'e dava açıldı

Sauber, Alfa Romeo'nun ayrılığı sonrası yeni bir isim sponsoru arayışına girmiş ve Stake ile anlaşmıştı.

Bu kapsamda takımın yeni adı Stake F1 Team oldu fakat Stake, Avustralya merkezli bir çevrimiçi kumarhane şirketi ve pek çok ülkede bunun reklamının yapılması yasak.

Pazartesi günü Sauber takımı, kumar reklamına izin verilen ülkelerde Stake F1 Team adı altında yarışacağını, diğer yarışlarda ise farklı bir isim kullanacağını doğruladı.

Fakat ortaya yeni bir sorun çıktı.

Takım, İsviçre lisansı altında hareket ediyor ve İsviçre'de bu tür reklamlar yasak. Bununla bağlantılı olarak Federal Casino Komisyonu, Sauber hakkında mahkemeye başvurdu.

Dava olumlu sonuçlanırsa, Sauber yarım milyon İsviçre Frangına kadar para cezasına çarptırılacak.

Üstelik böyle bir ismin kullanımı yasaklanacak. Bu hem Stake'ten aldıkları parayı kaybedecekleri, hem de ceza ödeyecekleri anlamına geliyor.

Şimdilik davanın nasıl sonuçlanacağı belirsiz.