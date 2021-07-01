Sprint yarışını kazanan pilotlar, resmi olarak pole pozisyonun sahibi sayılacak

Sprint yarış formatının açıklanmasının ardından cuma günü gerçekleştirilecek olan sıralama turlarını ilk sırada tamamlayan pilotun, o hafta sonu pole pozisyonunun sahibi olarak düşünüleceği tahmin ediliyordu.

Ancak F1 ve FIA arasındaki görüşmelerin ardından, cumartesi günü gerçekleştirilecek olan sprint yarışı kazanan pilotun, pole pozisyonu ödülünü almasına ve pole pozisyonunun sahibi olarak sayılmasına karar verildi.

Sprint hafta sonu formatı, ilk kez birkaç hafta sonra Britanya GP'de denenecek. Bu format, sezonun ilerleyen bölümlerinde Monza'da ve son olarak henüz belirlenmemiş ancak Avrupa'nın dışında yer alan bir pistte gerçekleştirilecek.

Brezilya GP gerçekleşebilirse; 3. ve bu sezonki son sprint hafta sonunun Interlagos'ta gerçekleştirileceği düşünülüyor.

Sprint hafta sonlarında kimin pole pozisyonun sahibi olarak sayılacağı sorulan Brawn, bu soruyu şöyle yanıtladı: "Muhtemelen daha önce söylediğim bir şeyi değiştirmem gerecek çünkü daha önce cuma günkü sıralama turlarını ilk sırada bitiren pilotun [pole pozisyonun sahibi] sayılacağını düşünüyorduk."

"Ancak FIA'yla yaptığımız görüşmelerin ardından, [pazar günkü] grand prix'ye ilk sıradan başlayacak kişinin pole pozisyonunun sahibi olması gerektiğine karar verdik."

"Sprint yarışı ilk sırada bitiren kişi de pazar günkü grand prix'ye ilk sıradan başlayacağından, sprint yarışını ilk sırada bitiren kişi pole pozisyonunun sahibi olarak sayılacak."

"Pole pozisyonu istatistiklerinde de böyle kabul edeceğiz. FIA'nın böyle olmasını istemesinin sebebi, yarışın yarış olması ve grand prix'nin grand prix olarak kalabilmesi. Grand prix'yi değiştirmek istemiyoruz."

Ross Brawn, Managing Director of Motorsports Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Brawn ayrıca normal yarışlar öncesinde ve sonrasında uygulanan prosedürlerin, sprint yarışların öncesinde ve sonrasında uygulanmayacağını belirtti ve sözlerin şöyle devam etti: "Bu formata tazelik kazandırmak istiyoruz. Bu yüzden de gridde daha az zaman geçireceğiz. Sürücü geçit töreni yapılmayacak ancak gridde pilotlarla röportaj yapılabilecek fırsatlar olacak."

"Yarışın ardından da denemek istediğimiz şeyler var. Yarışı daha kısa ve keskin yapmak istiyoruz. Bu yüzden de podyum olmayacak, bu yarış daha çok sıralama turları gibi olacak. Podyumu hafta sonunun büyük etkinliğine [grand prix'ye] saklamak istiyoruz."

"Sprint formatıyla denemek istediğimiz bazı taze şeyler var ki bunları denemek güzel olacak."

Brawn, son olarak sprint hafta sonlarının nasıl işleyeceğini izleyicilere anlatmanın öneminden bahsetti.

"Cuma günü gerçek bir rekabet olacak ve cumartesi günü yeni bir rekabet göreceğiz. Bunlar, pazar günkü grand prix'yi geliştirmeli."

"Yani, grand prix'ye zarar vereceğimizi düşünmüyorum. Yaptıklarımız, bütün hafta sonuna katkıda bulunacak."

"Eleştirilerle karşılaşmayı bekliyorum. Olaya daha geleneksel yaklaşan insanlar, uğraşılmaması gereken bir şeyle uğraştığımızı düşünüyor ve bunu anlayabiliyorum."

"Bildiğiniz gibi uzun süredir bu sporun içindeyim ve bence biz, bu fırsatı F1'e zarar vermeden keşfedeceğiz. İkinci ve üçüncü etkinliğin ardından bu formatın ne kadar başarılı olduğu, taraftarların bu formatla nasıl etkileşime geçtiği, her şey açık olacak."

"Yeni grafiklerimizi var, önümüzdeki 10 günde sosyal medyada konuyla alakalı çokça paylaşım yapacağız. Yani, izleyicilerimize çokça açıklama yapacağız, bu formatı anlatacağız. Böylelikle, onlar Silverstone'daki hafta sonunun herhangi bir aşamasında televizyonu açtıklarında, ne olduğunu tamamıyla anlayabilsinler."

Sprint hafta sonlarının kuralları, bu perşembe takım menajerlerinin son detayları da halletmesinin ardından son hâlini alacak.

Kapalı Park kurallarının bir gün önceden başlaması bazı takımların işleyişlerinde sorunlara yol açıyor. Dolasıyıslya, bazı Kapalı Park (Parc Ferme) kuralları, hâlâ takımlar arasında görüşülüyor.