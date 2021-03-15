Sprint yarışının galibine üç puan verilebilir

2021 Formula 1 sezonunun üç yarışında sprint yarışının denenmesi planlanıyor. Bu yarışların büyük bir sürpriz olmadığı takdirde İngiltere, İtalya ve Brezilya olacağı tahmin ediliyor.

Ross Brawn, bu sistemden "Sprint Sıralamaları" adıyla bahsetmişti ve bu 100 kilometrelik kısa yarışın cumartesi günü yapılacağını doğrulamıştı.

Pazar günkü ana yarışın gridini belirleyecek bu sprint sıralamalarıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıkmış gibi görünüyor.

Son çıkan söylentilere göre cuma günkü sıralama turlarının sonucuna göre başlayacak olan sprint yarışı, sadece 30 dakika sürecek ve sürücülerin pazar günkü gridini belirleyecek.

Takımlar ve F1, şu anda son ayrıntılar üzerinde çalışıyor ve pazar günkü ana yarışın değerini düşürmemesi adına sprint yarışının ardından podyum yapılmamasına karar verildi.

Puanlama sistemi ise konuşulandan biraz daha farklı olacak gibi görünüyor. İddiaya göre bu sistemde sadece ilk üçe giren isimler puan alacak. Yarışı kazanan isim üç puan alırken, ikinciye iki puan ve üçüncüye bir puan verilecek.

Böylelikle yine en önemli seans pazar günkü ana yarış olacak.