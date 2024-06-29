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Formula 1 Avusturya GP

Sprint yarışının ardından Hulkenberg'e ceza geldi!

Nico Hulkenberg, Sprint sırasında Fernando Alonso'yu pist dışına zorladığı için 10 saniye zaman cezası aldı.

Neva Ünsaldı
Nico Hulkenberg, Haas F1 Team, checks over his car

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Nico Hulkenberg, Sprint yarışını 14. sırada bitirmişti ancak seanstan sonra Fernando Alonso'yu pist dışına doğru zorlamasından dolayı aldığı 10 saniyelik ceza nedeniyle 19. sıraya düştü.

Haas sürücüsüne ayrıca iki ceza puanı verildi.

Hakemler tarafından verilen cezanın açıklaması şu şekildeydi:

"27 numaralı araç sürücüsü, 14 numaralı aracı 3. virajda geçmeye çalıştı ancak fren kilitlenmesi yaşadı ve zirve noktasını kaçırdı.”

"Araç pistin kenarına kadar savruldu, bu nedenle 14 numaralı aracın virajı dönmesini engelledi ve diğer sürücüyü pist dışına zorladı."

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