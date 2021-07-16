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Formula 1 / Britanya GP Haberler

Sprint yarışındaki ilk 7 viraj süper eğlenceli olup devamı sıkıcı olabilir

Ekleyen:
Çeviren:
Abdullah Çelik
, Şef Editör

Formula 1 pilotları, Britanya GP öncesinde gerçekleştirilecek Sprint Sıralama yarışının ilk virajlarının eğlenceli geçip ardından sıkıcı bir mini yarış olmasından endişeli.

Sprint yarışındaki ilk 7 viraj süper eğlenceli olup devamı sıkıcı olabilir

Bu hafta sonu gerçekleştirilen Britanya GP'de Formula 1 ilk defa sprint yarışı formatını deneyecek. Formatın nasıl olacağına, nasıl sonuçlanacağına dair hâlâ bazı belirsizlikler var.

Takımlar ve pilotlar, formatı anlamak için sıkı çalıştılar. Yapılan simülasyon çalışmalarının ardından neler olacağına dair bazı fikirler oluştu.

Beklentilerden ilki, sprint yarışında pek pist üstü aksiyonu olmayacak olması. Pilotlar, pazar günkü ana yarış için grid pozisyonlarını riske atmak istemeyebilirler.

Ancak F1 pilotlarının çoğu, özellikle yarışın başında oluşacak fırsatlarda zorlamayı planlıyorlar.

Ferrari pilotu Carlos Sainz, "Dürüst olmak gerekirse F1 pilotlarını ve ilk turlardaki startlarını biliyoruz. İlk 6-7 virajda büyük ölçüde pazar günkü yarışı düşüneceğiz."

"En azından ben öyle yapacağım ve zorlayacağım. Ancak yarış oturduktan sonra muhtemelen pazar gününü düşünmeye başlarız."

"Ben sadece kendi düşüncemi söylüyorum. 3. viraja doğru yaklaşırken, esas yarışın yarın olacağını düşüneceğimi sanmıyorum." dedi.

Yarış oturduktan sonra, daha önce Lewis Hamilton'un da tahmin ettiği gibi pist üstünde tren olabilir.

Alfa Romeo pilotu Antonio Giovinazzi, "İlk birkaç yarış pozisyon kazanmayı düşüneceğiz. Ancak sonrasında gerçekleşecek yarışta risk almayacağız, yani aptalca şeyler yapmayacağız." dedi.

Yeni Sprint Sıralama formatı ile ilk 10 içerisinde yer alan pilotların sıralamalarda 2. seansta en hızlı turlarını attıkları lastiklerle yarışa başlama gereksinimi ortadan kalkacak.

Pazar günkü yarışa herkes istediği lastikle başlayabilecek. Aston Martin pilotu Lance Stroll, bu yüzden büyük bir stratejik elementin ortadan kalkacağını düşünüyor.

Stroll, "Bunlar daha önce deneyimlemediğimiz farklı şeyler. Sprint yarışı ana yarış için gridi karıştırabilir, göreceğiz."

"Gerçekten sıkıcı olabilir ve bir şeyi değiştirmeyebilir. Farklı olabilecek bir şey için sabırsızlanıyorum. Ne yazık ki ana yarış için lastikleri düşünürsek, strateji açından her şey düz olabilir. Bu açıdan Pazar günkü yarış da bu yüzden biraz sıkıcı olabilir. Ancak bekleyip göreceğiz." dedi.

Fernando Alonso, Alpine F1 walks the track

Fernando Alonso, Alpine F1 walks the track

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Sprint yarışının en büyük etkisi, cumartesi günkü şovdan ziyade daha çok hafta sonunun kalanına olacak gibi.

Cuma günü gerçekleştirilecek sıralama seansından önce sadece bir antrenman seansı olacak. Yani pilotlar ve takımların ayarlarını hazırlaması için daha az zamanları olacak. Bu, performans açısından farklılıklara neden olabilir.

Ferrari pilotu Charles Leclerc, "Birinci antrenman seansı kritik olacak. Çok yoğun olacak. Aracı anlamak ve ardından sıralamalar için ayarlar üzerinde çalışmak çok, çok önemli olacak." dedi.

Mercedes pilotu Valtteri Bottas, "Ayarları bulmak için sadece tek bir seansımız olacak. Ardından hafta sonunun kalanında o ayarlarda kalacağız."

"Hem Lewis, hem de ben bu hafta simülatörde farklı yaklaşımlar üzerinde çalıştık ve şu anda teoride ayarlar açısından hafta sonuna nasıl başlamamız gerektiği konusunda bir fikre sahibiz." dedi.

Ne kadar hazırlık yapılmış olursa olsun, ilk defa denenecek Sprint Sıralama formatı konusunda hâlâ çok fazla belirsizlik var gibi görünüyor.

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