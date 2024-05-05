Sprint yarışı ve sıralamalar, 2024 Miami GP öncesinde bize ne tür bilgiler verdi?

Formula 1'in 2024 sezonunun başlarında art arda iki sprint etkinliği planlaması sayesinde, son sprint değişikliklerinin işleri daha da kötüleştirdiğini söylemek için artık yeterince kanıt var. TV yorumcuları aksi yönde ne kadar konuşursa konuşsun...

İlk sprint formatının F1'e 2021 Britanya Grand Prix'sinde Max Verstappen ve Lewis Hamilton arasındaki Copse çatışmasını ya da aynı yıl Monza'da McLaren için Daniel Ricciardo zaferini getirmesinden bu yana çok uzun zaman geçti.

Formattaki son değişiklikler, Verstappen ve Red Bull takımının daha önce var olduğu düşünülen yarış stintinde sorun yaşama tehlikesinin iç karartıcı bir şekilde azaldığı anlamına geliyor.

F1, sprint hafta sonlarının hafta sonu genel TV izleme rakamlarının yükseldiğine işaret ediyor. Ve bu, sprinti tamamen terk etmek için bir argüman değil. Bununla birlikte takımların sprint yarışı sonrası araç ayarlarını değiştirebilmesi, Red Bull'un Cuma akşamı ve Cumartesi öğleden sonra erken saatlerde yaptığı gibi, baskın bir takımın nadiren mutsuz bir zemin bulması durumunda, artık toparlanabileceği anlamına geliyor.

Ve bunu Verstappen'in Pazar günkü ana yarışa pole pozisyonundan başlamasıyla yapabilir. Bugünkü yarışı tahmin etmek için çok fazla veri ve entrika var ancak dün Miami'de yaşananlara bakılırsa kimin favori olduğu konusunda söylenebilecek hiçbir şey yok...

Verstappen'in yarışta işi (yine) daha da kolay olmalı

19 turluk sprint yarışının 10. turunda Verstappen, mühendisi Gianpiero Lambiase'ye RB20'sindeki denge ve lastik bozulmasının "berbat" olduğunu ve "sıfır arka tutuş" olduğunu, daha sonra da aracının "biraz fazla önden kaydığını" söyledi.

Ancak Verstappen, gevşetilen kapalı park kuralları sayesinde "en azından birkaç değişiklik yapabildikleri bu yeni formattan çok memnun olduğunu" söylerken, değişiklik yapılamaması halinde sorun yaşanıyorsa, bu sorunun devam edebileceğini kabul etti.

Miami sprintini kazanmasına rağmen, Verstappen için sorunsuz bir yarış olmadı Fotoğraf tarafından: Red Bull İçerik Havuzu

Sprintte ikinci sırada yer alan Charles Leclerc, Ferrari'nin Red Bull'a kıyasla yarış temposu açısından "benzer bir bozulmaya" sahip olduğunu düşünürken, yarış sonrası basın toplantısında lastik konusunda biraz daha fazla avantaja sahip olduğunu söyledi.

Lastik aşınması, bu sıcak ve terleten etkinlikte - her ne kadar bazı yerlere kıyasla nispeten düşük olsa ve tek duraklı bir GP beklense de - en önemli faktör. Yumuşak lastik, sürücülerin sıralama turlarında yol tutuşunun zirvesini bulmakta zorlandıkları görülse de, yarışta ciddi bir seçenek olabilir.

İlginçtir ki Ferrari'nin bu hafta sonundaki ana avantajı - şu ana kadar kaydedilen GPS izlerine göre - akıcı, daha hızlı virajlarda Red Bull'a kıyasla kazandığını gösteriyor. Bu da kırmızı ve (hafifçe) mavi araçların bu kritik noktalarda daha az kaydığı ve lastik ömründe belirgin bir fayda sağladığı anlamına geliyor.

Red Bull'un süregelen aerodinamik verimlilik becerisi tek turda fark yaratıyor. Cumartesi günü Leclerc'in en iyi Q3 turunda Verstappen'e kıyasla şikanlarda zaman kaybettiği görüldü.

"Ne zaman 1.8 sn, 1.7 sn'ye yaklaşsam, 2.2sn, 2.3sn'ye düşüyordum ve sonra biraz geri geliyordum. Sanırım ilk turda DRS'ye sahip olsaydım, muhtemelen onu biraz daha fazla baskı altına alabilirdik." Charles Leclerc

Leclerc, Ferrari'nin Çin'deki son yarışa kıyasla daha düşük hızlarda "daha güçlü" olduğunu düşündüğünü belirtti. Bu durumun Scuderia'nın SF-24'ün bazı unsurlarını "henüz anlamadığını" gösterdiğini söyledi.

Ancak Leclerc'in en büyük sprint yarışı sorunu, güvenlik aracı yeniden başlatıldıktan sonra DRS aralığında kalmayı başaramaması ve Verstappen'in peşinde kaymak zorunda kalmasıydı. Bu da hafif yarış temposu avantajını kullanmaya geldiğinde "Max'e geri dönmekte çok zorlandığı" anlamına geliyordu.

Leclerc, "Kirli havada zorlanıyordum. Ne zaman 1.8s, 1.7s'ye yaklaşsam, 2.2s, 2.3s'ye düşüyordum ve sonra biraz geri geliyordum. Sanırım ilk turda DRS'ye sahip olsaydım, muhtemelen onu biraz daha fazla baskı altına alabilirdik, ama yapmadık." dedi.

Leclerc sprintte Verstappen'i yakalamaya çalışırken kirli havada acı çekti Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Sıralama turları sonrasında Verstappen, Red Bull'un yaptığı ayarlamaların RB20'sinin "kesinlikle biraz daha bağlı, biraz daha öngörülebilir hissettiği" anlamına geldiğini söyledi. Verstappen, "umarım yarın yarışta bana yardımcı olur" diyerek sözlerini tamamladı.

Ferrari umutlarını daha fazla 1. viraj kaosuna bağlamalı

Cumartesi günkü sprintin en ilginç unsurları - Kevin Magnussen'in Hamilton'a karşı yaptığı sürekli ve üst düzey savunma - kısa yarışın ilk virajında yaşananlar sayesinde ortaya çıktı. Orada Hamilton; Lance Stroll ve Lando Norris'in yarış dışı kalmasıyla sonuçlanan Aston Martin'lerin çarpışmasında büyük rol oynadı.

Ve Ferrari'nin bugünkü yarışta Verstappen'i yenmek için en büyük ve zayıf umudu ilk viraj olacak. Sonuçta Leclerc, "Sanırım [sprintte] ilk turda DRS'ye sahip olsaydım, muhtemelen onu biraz daha baskı altına alabilirdik, ama yapamadık. Bu yüzden, yarın bu konuya bakmamız ve gerideysek DRS'yi koruduğumuzdan ve öndeysek uzaklaştığımızdan emin olmamız gerekiyor." diyerek bu konuya dikkat çekti.

Carlos Sainz her ne kadar "geçmişte [yarış başlangıçlarında] görebileceğiniz farklılıkların artık olmadığını" ve "herkesin aşağı yukarı aynı hızda çizgiden çıktığını" söylese de, takım arkadaşı Cumartesi günü Verstappen'e karşı ön sıradan daha iyi bir çıkış yaptı. Buradaki faktörler elbette Ferrari'nin Verstappen'in kullandığı sarı duvarlı lastiğe kıyasla yeni orta lastikler kullanması ve Hollandalının debriyaj "kavramasının" mükemmel olmadığını hissetmesiydi. Yine de bu, yeni sprint kuralları sayesinde Red Bull'un ayarlayabileceği bir şey...

Ancak 1. virajda büyük kumar oynayan sürücülerin önünde Leclerc, Cumartesi günü sıralama turları yapılacağı için "çok fazla risk almak" istemedi. Çünkü olası bir kaza, sıralamalara katılmaya mani olabilirdi.

Dolayısıyla, Pazar gününden sonra gerçekten endişelenecek bir onarım olmadığı için, Leclerc'in daha güçlü bir girişimi - ya da Sainz'in ikinci sırada yeterince iyi başlaması durumunda - Verstappen'i son Miami zaferinden alıkoymak için yeterli olabilir. Ancak, son yıllarda iyi bir GP'nin kaderi, Verstappen'in genel olarak daha iyi paketine karşı yakın yarışta lastiklerinden ödün vermeye istekli olan sürücülere bırakıldı. Ancak o sürücüler nihayetinde buna gerçekten değmediğine karar verdiler. Yine de çok fazla umutlanmayalım.

Perez'in sıralama performansının düşüklüğü, Red Bull'un zayıflığına bir işaret mi?

Sainz yarış sonrası basın toplantısında "Max önde başladığında, onu geçmenin yollarını bulmak her zaman zordur. İki araca sahip olmak bunu yapmak için mümkün olan en iyi seçeneğimiz. Ve elimizden gelenin en iyisini yapacağız." dedi.

Perez dördüncü sırada yer aldı ve Verstappen ile arasında iki Ferrari var Fotoğraf tarafından: Andy Hone / Motorsport Images

Bu yüzden Ferrari, Verstappen'in arkasındaki iki araçlık avantajını kullanmak için başlangıç lastik stratejisini bölmeyi düşünmek zorunda kalacak. Mantıksal olarak bu, Carlos Sainz'ın sert lastikle başlarken Charles Leclerc'in birinci virajda umdukları atağı yapabilmesi için daha yumuşak lastikle başlaması manasına gelebilir.

Sürücülerin belirlenen lastik yönetim hızında tur atacakları düşünüldüğünde, erken pit burada önemli olacak. Dolayısıyla, Leclerc ilk etapta yakın kalabilirse ve Ferrari lastik ısınma prosedürlerine güveniyorsa, SF-24'lerin ilk sektörde çok güçlü olduğu düşünüldüğünde, bu kullanışlı bir taktik silah olabilir.

Ayrıca, bir aracı daha dayanıklı bir lastikle çalıştırmak, Ferrari'nin ileride bir güvenlik aracı olması durumunda büyük bir kazanç elde edeceği anlamına geliyor. Yine de erken bir güvenlik aracı, bu stratejiyi kullanan sürücü için yarışı mahvedebilir. Bu da Red Bull'un rakibinin ne kadar zor bir seçimle karşı karşıya olduğunu gösteriyor.

Ferrari'nin "ince ayar" ayarları işe yaramalı, koşullar yine de bir sürpriz yapabilir

Sprint yarışı sonrasında GP şansı ve Ferrari'nin bugünkü potansiyeli hakkındaki düşünceleri sorulduğunda Leclerc, sprint yarışında "normalde gördüğümüze biraz daha yakın olduğumuz için" oldukça emin hissettiğini söyledi.

Ferrari için bir başka zayıf umut olarak, bugün burada koşulların değişme ihtimali var, biraz daha serin olacağı tahmin ediliyor ve bunun karanlık lastik sanatlarında bir etkisi olabilir

Leclerc, "Ancak Max'in bu sabah sprint yarışında aracından pek memnun olmadığını da söyledim. Bu yüzden yarın aracıyla daha mutlu olarak ne kadar ilerleme kaydedeceğini görmemiz gerekiyor. Ama kendi tarafımızda bazı ince ayarlar yaptık. İleriye doğru bir adım attığımızdan da eminiz. Yani, göreceğiz. Ancak bu sabah gördüğümüz gibi benzer bir tempoya sahip olursak, stratejiyle her zaman biraz daha fazla baskı uygulayabileceğinizi düşünüyorum. Umarım durum böyle olur. Önde iki aracımız var, yani bu iyi bir fırsat..." dedi.

Buna karşı Ferrari takım patronu Fred Vasseur, takımın Cumartesi günkü basın açıklamasında "yarış hızımız Max'inkinden biraz daha yavaş gibi görünüyor, bu yüzden en önemli şey iyi bir ilk tur atmak ve bu pistte çok güçlü olan DRS'den yararlanmak olacak" dedi.

Miami GP'de gerçekten Ferrari ve Red Bull kapışması mı yaşanacak? Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Pazar günü Miami'de yapılacak ana yarış öncesinde göz önünde bulundurulması gereken son bir faktör daha var. Sainz'e göre "her tur rüzgarla birlikte biraz maceraya dönüşüyor". Leclerc de sıralama turları sonrası basın toplantısında, lider üçlüden hiçbirinin son Q3 turlarında ilerleme kaydedememesinin nedeninin rüzgar değişikliği olabileceği teorisini ortaya attı.

Burada Bahreyn'deki sezon açılışını ve o yarış öncesinde değişen rüzgar yönü ve şiddetinin Verstappen'i zorlu lastik yönetimi sürüşünde araç dengesi ve yol tutuşu konusunda nasıl daha mutlu ettiğini düşünmeliyiz.

Ferrari için bir başka zayıf umut olarak, bugün burada koşulların değişme ihtimali var. Havanın biraz daha serin olması bekleniyor ve bu da karanlık lastik sanatlarında bir etkiye sahip olabilir. Bu da dünya şampiyonunu, çok çabuk aşırı ısınan lastiklerle kovaladıkları zorlu lastik çalışma aralığından çıkarabilir.