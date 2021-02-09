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Formula 1 / Son dakika

F1'in görüşeceği sprint yarışının ayrıntıları belli oldu

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F1'in görüşeceği sprint yarışının ayrıntıları belli oldu

Formula 1'in 11 Şubat'ta görüşeceği yeni sprint yarışı fikrinin ayrıntıları belli olurken, bu yarışın cumartesi günü yapılması planlanıyor.

BBC'nin özel haberine göre Pazar günü yapılacak ana yarışın gridini belirlemek için gerçekleştirilmesi planlanan sprint yarışıyla ilgili karar, perşembe günü takım patronları tarafından görüşülecek.

Sprint yarışının sıralama turları, cuma günü gerçekleştirilecek. Sprint yarışındaki en iyi sekiz sürücü, normal bir yarışta alınan puanların yaklaşık yarısını kazanacak.

Bu ‘sprint’ yarışı yaklaşık 100 km sürecek, ki bu da normal bir GP’nin üçte birine denk geliyor.

Bu yarış, Cumartesi öğleden sonra veya akşam üstü gerçekleştirilen sıralama turlarının yerini alacak.

Sprint yarışının sıralaması ise normalde Cuma günü öğleden sonra ya da akşam yapılan ikinci antrenman seansının yerini alacak.

Cumartesi günü sprint yarışını bir şekilde başlatmak üzerine kurulan plan, F1 Komisyonu toplantısında tartışılacak.

Bu önerinin kuruldan geçebilmesi için 30 oydan 28’ine ihtiyacı var. Yönetim organı olan FIA’nın ve yasal ticari haklara sahip F1’in her biri 10’ar oya sahip. Kalan 10 oy ise her takıma birer tane olacak şekilde paylaştırılıyor.

Önceki öneriler gereken desteği alamadı fakat bu planda sprint yarışı için ‘ters grid’ önerisi geri çekildi. Ters grid kullanılacak sprint yarış önerisini engelleyen Mercedes, yeni öneriye açık görüşlü baktıklarını söyledi.

F1 başkanı Stefano Domenicali geçen haftaki haber konferansında şunları söyledi: ‘’Tersine grid bitmiştir. Daha ilgi çekici ve cazip olmak için yeni fikirler düşünebilmemiz önemli fakat yarışa olan geleneksel yaklaşımı da kaybetmek istemeyiz.’’

‘’2016’nın başlarında, sıralama turlarını birkaç günde bir değiştirmekten bir kere dilimiz yandı. Şu anki formül oldukça sabit. Cumartesi günleri yapılacak olan sözde sprint yarışının nasıl bir yaklaşımı olacağına bakıyoruz. Bunun, bu sezon belki test edilebileceğini düşünüyoruz.’’

Bunu denemek için üç tane potansiyel pist seçildi. Heyecanlı ve hızlı yarış gerçekleştirileceği öne sürülen bu üç pist Kanada, İtalya ve Brezilya.

Eğer uygulamalar başarıyla sonuçlanırsa, bu fikir 2022’de çokça kullanılabilir.

Cuma günü yapılan antrenman seanslarının sadece sıkı fanlar tarafından izlenildiği görüldü ve F1 bu yeni fikrin izleyiciler için ilgi çekici olacağını düşünüyor.

Plan, F1'in önümüzdeki beş yıl içinde şirketin değerini önemli ölçüde artırma girişiminin bir parçası olarak görülüyor.

Ancak takımlar bu fikri kabul edip etmeyeceği hâlâ belli değil. Kaynaklara göre, yeni önerinin kabul edilmesi durumunda F1’in takım başına sadece 75.000 dolar ek bütçe sunması, sorun çıkartabilecek bir nokta.

Araçların sadece ön kanadı 200.000 dolar tutarken, bu bütçe yaşanacak herhangi bir hasarı karşılamaya yetmeyecektir.

Çeviri: Betim Aker

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