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Formula 1, Britanya GP programını açıkladı, sprint yarışının saati belli oldu

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Britanya Grand Prix’sinde ilk kez denenecek olan sprint yarışı nedeniyle seansların saatlerinde değişikliklere gidildi ve böylece sıralama turları akşam saatlerinde gerçekleşecek.

Formula 1, Britanya GP programını açıkladı, sprint yarışının saati belli oldu

Haziranda Silverstone’da gerçekleşmesi planlanan yarış haftasının cumartesi günü F1’de ilk kez 100 km’lik sprint yarışı yapılacak ve bu, pazar günkü ana yarışın başlangıç gridini belirleyecek.

Bu durum, normalde cumartesi günü düzenlenen sıralama turlarının cuma gününe kaydırılmasına ek olarak takımların pistteki ilk günlerinde sadece 1 antrenman seansına çıkabilecekleri anlamına geliyor.

Aynı zamanda, bu durum seans zamanlarında değişikliklere gidilmesine de yol açtı. Artık cuma günkü ilk antrenman turu Türkiye saati ile 16:30’da başlarken sıralama turları da 20:00’da gerçekleşecek.

Bu değişikliklerle birlikte artık etkinlikler okul ve iş çıkış saatinden sonra başlayacağı için taraftarların katılımı da artacak.

Cumartesi günü ikinci antrenman 14:00’da ve sprint yarışı ise 16:30’da start alacak.

Ayrıca pazar günü gerçekleşecek olan Britanya Grand Prix’si ise normalden bir saat geç olarak 17:00’da başlayacak.

Silverstone track walk

Silverstone track walk
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Fotoğraf: XPB Images


F1, bu sezon 3 yarışta sprint yarışı formatını uygulayacak ve hayranların ve yayıncıların ilgisini çekip çekmeyeceğini görmeye çalışacak.

Bu format ile pazar günkü yarışın gridinin belirlenmesinin yanı sıra ilk 3’e de puan verilecek.

F1 CEO’su Stefano Domenicali, takımların sprint yarışı fikrini desteklemesinden memnun. Ayrıca Monza ve Brezilya’da da formatın denenmesini görmeyi heyecanla bekliyor.

“Hayranlarımıza 2021'de daha da ilgi çekici bir yarış hafta sonu sunacak olan bu yeni fırsattan heyecan duyuyoruz. Üç gün boyunca mücadele eden pilotları izlemek inanılmaz bir deneyim olacak."

“Eminim pilotlar da bu mücadelenin tadını çıkaracaklardır. Tüm takımların bu planı desteklediğine sevindim ve bu, sporumuzun mirasına ve disiplinine bağlı kalmamızı sağlarken, hayranlarımızı yeni yollarla spora daha çok dahil etme çabalarımızın da bir sonucudur."


Britanya Grand Prix’si Hafta Sonu Programı:

CUMA
Birinci antrenman seansı: 16:30-17:30
Sıralama Turları: 20:00-21:00


CUMARTESİ
İkinci antrenman seansı: 14:00-15:00
Sprint yarışı: 18:30-19:00


PAZAR
Yarış: 17:00

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Seri Formula 1
Etkinlik Monako GP Biletler
Editör Selin Elif Köse

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