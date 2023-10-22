Sprint yarışı, 2023 Amerika GP öncesinde ne tür dersler çıkarmamızı sağladı?

"Bir Pazar günü uyandığınızda televizyonu açıyorsunuz ve sıralama turlarını izliyorsunuz ama hangi aracın [grand prix'de] en hızlı olacağından emin olamıyorsunuz."

Peki, bu Austin'deki bu hafta sonu için doğru bir değerlendirme mi? F1, Circuit of the Americas'ta tek turluk bir yarışa tanıklık ettikten sonra bugün ana yarışta tam olarak ne olacağını biliyor mu?

Burada, Cumartesi günkü 19 turluk ilk yarışın derin derslerini inceleyerek, bunların gerçekten de ana etkinlikte bir tekrara işaret edip etmediğini göreceğiz.

Evet, Verstappen altıncı sıradan yine kazanabilir

Verstappen'in, Cuma gecesi pist sınırlarını aşması nedeniyle nispeten düşük sıralamadaki yerine rağmen, 2023 Amerika Birleşik Devletleri Grand Prix'sini kazanmanın en büyük favorisi olduğu gerçeğinden kaçış yok.

Her şeyden önce, takımların sürüş yüksekliklerini yükseltmek zorunda kaldıkları anlamına gelen engebeli bir pistte bile - bu da Red Bull'un zemin altı yere basma kuvveti becerisine mal oluyor, ancak burada görünüşe göre Singapur seviyelerine değil - sezonun en iyi otomobili tipik formunu korudu.

Verstappen sıralama turlarında diğerlerine daha yakın olsa da, sprint yarışında hızı yıkıcıydı.

Orta lastiklerini sonuna kadar kullanmasına rağmen, beşinci turda Mercedes'in DRS tehdidinden kurtulduğu andan itibaren Hamilton'a tur başına ortalama 0.6 sn fark attı. Orta ve sert lastikler bugün iki duraklı bir strateji yarışında öndeki pilotlar için tercih edilen lastikler olacak. Buradaki termal bozulma yönetimi, bu şekilde bir stratejiyi beraberinde getirecek.

Austin'de sollama daha kolay olduğundan, Verstappen için tek gerçek tehdit yine start olacak. Eğer 1. virajda bir kazaya karışırsa (Carlos Sainz'in 2022'de George Russell'a startta çarparak yarışı bitirmesi buna örnektir) yarışın sonucu dramatik bir şekilde değişebilir.

Mercedes ve Ferrari Norris'i kontrol altına almakta zorlanabilir

Sainz'ın Cumartesi günü yumuşak lastiklerle başladığı yarışta iki sıra yükselmesi ve ardından lastikleri aşınana kadar dördüncü sırada kalması nedeniyle McLaren'den Lando Norris, sprintin ilk bölümünde liderlerin çok gerisine düştü. Öyle ki 3. sıradaki Leclerc ile fark 6.7 sn olmuştu.

Ancak eski takım arkadaşı Sainz'ı geçtikten sonra Norris, Leclerc'i takip etmeye başladı ve finişe gelindiğinde bu farkı eriterek 0.8 sn'ye kadar düşürdü.

Bu ikili, Ferrari'nin pole pozisyonunda önde olduğu ana yarışa ön sıradan başlıyor. Bu nedenle Verstappen ya onlara doğru ilerlerken onlarla birlikte Hamilton'ın ilk turları iyi yönetmesi gerekebilir.

Norris'in Sainz'ı geçtikten ve ilk üçle aynı serbest hava pozisyonuna geldikten sonra finişe kadar olan dokuz turdaki ortalama hızı Leclerc'in 1 dk 40.718 sn ve Hamilton'ın 1 dk 40.181 sn'sine karşılık 1 dk 40.063sn olarak gerçekleşti. Leclerc "sonlara doğru Lewis'in hızına daha yakındık ama artık çok geçti" dedi.

Ancak süreler farklı söylüyor ve ilk yarış Ferrari pilotunun gerçekten zorlandığını işaret etti.

Leclerc bu durumu "sonlara doğru çoğunlukla arka lastiklerle zorlanıyoruz gibi görünüyoruz" şeklinde ifade etti ve "aracı değiştiremesek de neyi daha iyi yapabileceğimizi anlamaya çalışmamız gerekiyor" dedi.

Bununla birlikte Scuderia, Leclerc'in en son kazandığı 2022 Avusturya sprint hafta sonundaki geri dönüşünden ilham alabilir.

Orada sürüş tarzında ve difüzör açıklığı ayarlarıyla ilgili direksiyondan yaptığı değişiklikler, lastik bozulmasını dönüştürdü. Leclerc'in sprintten sonra belirttiği gibi, bu hafta sonu yarış hızı açısından istikrarsız olmayı doğru bir şekilde ele almak kritik olabilir.

Ancak Norris'in GP'de Leclerc'i hızlı bir şekilde geçmesi durumunda, McLaren pilotunun Austin sprintinin ikinci yarısından çıkarılacak ders, Verstappen'e kıyasla her seferinde ortalama 0.557 sn daha yavaş turlar atmış olması.

Bu da Norris'in Hollandalının yeniden dirilişini durduramayacağını gösteriyor.

Bugünkü yarışta pist limitleri bir kez daha konuşulacak

Austin sprintinin son önemli çıkarımı, pist sınırlarının ana yarışta bir kez daha odak noktası olacağıdır.

Oscar Piastri 9., 19. ve 20. virajlarda defalarca pist sınırlarını aştığı için siyah-beyaz uyarı alırken, Russell da 15. virajdan çıkarken Avustralyalı sürücüyü beyaz çizginin dışında geçtiği için ceza aldı.

1. virajın pist sınırı da sprintte konuşulan noktalardan biriydi çünkü Hamilton, 1. virajda Leclerc'i beyaz çizgiyi tamamen aşarak geçti.

Autosport/Motorsport.com, bu olayın yarış kontrolündeki FIA yetkilileri tarafından hızlı bir şekilde değerlendirildiğini ve hareketin 'birinci tur hoşgörü' yaklaşımına girdiği düşünüldüğü için F1'in zamanlama ekranı mesaj sisteminde not edilmeye bile değer görülmediğini anlıyor.

Ancak bugünkü yarışın üç kat daha uzun olması ve dolayısıyla sürücülerin pist limitleri için odaklanılan önemli virajlardaki mücadeleler nedeniyle potansiyel olarak daha fazla aşınmış lastik kullanmak zorunda kalması - ayrıca bir ya da iki güvenlik aracının pilotlar arasındaki farkı kapatıp daha mücadele yaratma şansı - devam eden pist limitleri tartışmalarının nasıl tekrar gündeme gelmeyeceğini görmek zor.