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Sprint shootout, yağmur nedeniyle ertelendi

Spa-Francorchamps'taki yağmur, sprint sıralama turlarından birkaç dakika önce yoğunlaştı. Normalde başlamış olması gereken seans da henüz başlayamadı.

Altay Gök
Ekleyen:
Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14

Formula 3 yarışının son turlarında başlayan yağmur, sprint sıralama turlarından yarım saat önce sağanağa döndü ve şiddetini arttırarak devam ediyor.

Bu durumun ardından hızlı bir karar alan yarış yönetimi, sprint sıralama turlarını seans başlamadan bir süre önce süresiz olarak erteledi.

Şu anda bekleyiş sürüyor, yağmur belli bir dereceye kadar hafifledikten sonra Cuma günü olduğu gibi seans başlayacak.

An itibariyle hava 15, pist sadece 18 derece. Görüş de özellikle Kemmel düzlüğünde ve Blanchimont'ta epey zayıf.

Eğer ki seans gerçekleştirilemezse, sprint yarışının sıralaması şampiyonadaki pozisyonlara göre belirlenecek.

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Canlı anlatım: Belçika GP sprint shootout

Bütçe sınırını aşan takımlar Red Bull, Mercedes ve Aston Martin mi?

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