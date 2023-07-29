Sprint shootout, yağmur nedeniyle ertelendi

Formula 3 yarışının son turlarında başlayan yağmur, sprint sıralama turlarından yarım saat önce sağanağa döndü ve şiddetini arttırarak devam ediyor.

Bu durumun ardından hızlı bir karar alan yarış yönetimi, sprint sıralama turlarını seans başlamadan bir süre önce süresiz olarak erteledi.

Şu anda bekleyiş sürüyor, yağmur belli bir dereceye kadar hafifledikten sonra Cuma günü olduğu gibi seans başlayacak.

An itibariyle hava 15, pist sadece 18 derece. Görüş de özellikle Kemmel düzlüğünde ve Blanchimont'ta epey zayıf.

Eğer ki seans gerçekleştirilemezse, sprint yarışının sıralaması şampiyonadaki pozisyonlara göre belirlenecek.