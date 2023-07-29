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Formula 1 / Belçika GP Haberler

Sprint shootout lastik kuralı, Stroll'ün kazasını nasıl tetikledi?

Formula 1 takımları, FIA'nın pisti ıslak ilan etmeyerek sprint shootout lastik kuralını uygulaması, takımları epey şaşırtmış vaziyette.

Adam Cooper
Ekleyen:
Lewis Hamilton, Mercedes W14,Carlos Sainz, Ferrari SF-23

Sprint hafta sonlarında geçerli olan lastik kuralı, Lance Stroll'ün kuruyan pistte yumuşak hamur yerine orta lastiklere geçmesine, sonuç olarak son zaman turunda kaza yapmasına sebep oldu.

Kural gereği sürücüler Q1 ve Q2'de orta, Q3'te yumuşak hamur kullanmak zorunda.

Ancak kurallar, pistin FIA tarafından ıslak ilan edilmesi halinde bu kuralların uygulanmayacağını ve sürücülerin üç seans boyunca herhangi bir kuru lastik seti kullanabileceğini de belirtiyor.

İlgili düzenleme şu şekildedir: "Sprint shootout esnasında, Q1, Q2 veya Q3 seanslarından herhangi birinde pist ıslak ilan edilirse, sprint shootout boyunca istenen lastikler kullanılabilecektir."

Avusturya'daki son sprint hafta sonunda tam olarak böyle oldu; pist ıslak ilan edildi ve lastik kullanımı tamamen serbest bırakıldı.

FIA'nın pisti ıslak ilan etme zorunluluğu olmamasına rağmen, takımlar Cumartesi günü Belçika'da beklenen yağmurla birlikte aynı prosedürün izleneceğini varsaydı. Bu senaryoya göre, herhangi bir noktada pist Q1 ve Q2'de kuruyacak olursa herkes yumuşak lastiğe geçebileceklerdi.

Bu nedenle bazı takımlar Cuma günkü yarıştan sonra hangi lastikleri kullanacaklarına karar verirken daha fazla yumuşak lastiğe ve daha az orta lastiğe ihtiyaç duyma ihtimalini göz önünde bulundurdular ve hazırlıklarını buna göre yaptılar.

Ancak sprint shootout başlamadan yaklaşık 15 dakika önce FIA sportif direktörü Steve Nielsen takımlara dahili telefonla, devam eden yağmura rağmen pistin ıslak ilan edilmeyeceğini bildirdi.

Lance Stroll, Aston Martin AMR23, climbs out of his damaged car after a crash in Q2 of the Sprint Shootout

Lance Stroll, Aston Martin AMR23, climbs out of his damaged car after a crash in Q2 of the Sprint Shootout

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Bu karar, Stroll'ün kazasına sebep oldu denebilir.

Çıkış turunda lastikleri ısıtması istenen Stroll'ün yol tutuşu bulamadığı belliydi, tur başlamadan önce takıma "çok erken davrandıklarını" da söylemişti.

Mühendisinin kendisine verdiği cevap ise "takımın bu tercihte kararlı olduğu" ve "bu tercihten en iyi şekilde faydalanmaları gerektiği" oldu. 

Kazanın ardından Q3 gecikmeli olarak başladı, bu sırada pist de kurudu ve usule uygun olarak herkes yumuşak lastikleri taktı.

Tüm bu yaşananların özeti, FIA'nın kendi kabul ettiği prosedürleri izlemesine rağmen, yönetmeliklerin ilk kez bir sürücüyü, maksimum performans için yumuşak lastikler yerine, hala nemli bir pistte orta hamura geçmek zorunda bırakmasıydı.

FIA'nın orta lastiklerin ısınma anlamında yumuşak lastikler kadar iyi olduğunu düşündüğü ve bu nedenle prosedüre sadık kalmak istediği anlaşılıyor.

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