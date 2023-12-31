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Sprint hafta sonlarında Ferrari için 'başarının anahtarı' neydi?

Ferrari şasi başkanı Enrico Cardile, takımın CFD modellemesinin sprint hafta sonlarında başarılı olmalarını sağlayan önemli bir faktör olduğuna inanıyor.

Zeynep Taş
Editör Zeynep Taş
Yayın tarihi
Charles Leclerc, Scuderia Ferrari, 2nd position, celebrates on the podium

Sprint yarış hafta sonlarında takımlara sınırlı çalışma imkanı tanınıyor, tek antrenman seansı formatına geçiliyor ve Cuma günleri doğrudan sıralama turlarına gerçekleşiyor. Bu format, gösterinin geliştirilmesine yardımcı olmak için tartışılacak.

2023 sezonunda Carlos Sainz sprint hafta sonlarından 22 puan elde ederken, takım arkadaşı Charles Leclerc 21 puan elde etti.

AMuS'a konuşan Ferrari şasi başkanı Cardile, "CFD, rüzgar tüneli ya da sürüş simülatörü olsun, elde ettiğimiz korelasyon seviyesinden memnunum." 

"Aracınıza doğru soruları sorarsanız, doğru yanıtları alırsınız. Bu bir laboratuvar testi olduğu için doğru şeyleri test etmeniz gerekir. Tam olarak gerçekte göründükleri gibi." dedi.

Ferrari sezon boyunca en iyi finiş ortalamasını Leclerc ve Sainz arasındaki Sprint yarış hafta sonlarında elde etti ve Cardile bunu yaptıkları hazırlıklara bağlıyor.

"Bir sprint hafta sonunda aracınızı hazırlamak için sadece bir saatiniz var. Bu yüzden hazırlık çok önemli ve bu bir nevi yaptığınız simülasyonların da bir sonucu."

"Sprint hafta sonlarında diğer takımlara kıyasla ortalama olarak daha iyi performans gösterdiğimizin farkındayız. Bu bizim güçlü yanlarımızdan biri."

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