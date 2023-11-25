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Formula 1 Abu Dabi GP
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Sprint hafta sonlarında ana yarışın sıralama turları cumartesi öğleden sonra yapılabilir

Takımların sprint hafta sonları için talep ettiği format değişikliğinin seans yerlerini değiştirmek olduğu iddia edildi.

Editör Ezel Tan
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Mechanics on the Sprint grid with Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Sergio Perez, Red Bull Racing RB19, George Russell, Mercedes F1 W14, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14

FIA, perşembe günü gerçekleştirilen F1 Komisyonu toplantısının ardından alınan kararlara yönelik bir basın açıklaması yayınladı.

Atıfta bulunan konu başlıkları arasında sprint hafta sonu formatında değişiklik de vardı ancak herhangi bir ayrıntıya yer verilmedi.

Fakat BBC Sport, takımların sprint formatını tam olarak neyi değiştirmeyi düşündüğünü öğrendi. Eğer bu fikir onaylanırsa Cuma günü ilk ve tek antrenman seansından sonra, 2023'ün aksine sprint sıralama turları yapılacak.

Cumartesi günkü program sprint yarışı açılacak ve finişten birkaç saat sonra Pazar günkü ana yarış için sıralama turları gerçekleştirilecek.

Formula 1, mevcut formatın taraftarlar için yanıltıcı olduğu düşünüyor ve bundan ötürü böyle bir değişikliğe gidecek.

Cuma sıralama turları ile Pazar günkü yarış arasında çok fazla zaman bulunuyor ve Cumartesi günkü seansların değeri de hafta sonu için çok yüksek görünmüyor.

Red Bull Racing patronu Christian Horner "Açıkçası sprint formatının daha da geliştirilmesi gerekiyor. Üç gün boyunca pistte önemli etkinlikler olması gerektiği fikrini anlıyorum ancak mevcut program benim için biraz hayal kırıklığı yaratıyor." demişti.

Charles Leclerc, Ferrari SF-23

Fotoğraf: James Sutton / Motorsport Images

Charles Leclerc, Ferrari SF-23

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