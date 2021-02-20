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Formula 1 / Son dakika

SportsTek, Andretti ile beraber Alfa Romeo veya AlphaTauri'yi satın alabilir!

Ekleyen:
, Editör

Geçtiğimiz Perşembe günü, yeni oluşturulan yatırım firması SportsTek Satın Alma Şirketi, New York NASDAQ borsasında hisselerini satmaya başladı. Şirketin hedefi ise, mevcut ticari projelerle (spor alanında) ortaklık yapmak ya da onların varlıklarını satın almak olarak açıklandı.

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SportsTek, Andretti ile beraber Alfa Romeo veya AlphaTauri'yi satın alabilir!

AutoWeek'e göre şirketin sahipleri de Formula 1’i daha yakından incelemek istediklerini belirttiler. Bu istekte bulunanlar arasında motor sporları dünyasından tanıdık bir sima olan, SportsTek Acquisition’in kurucu ortaklarından Tavo Hellmund da yer alıyor.

Hellmund 2010’da, ABD GP’sinin Austin’de düzenlenmesi için Bernie Ecclestone’la sözleşme imzalamış, fakat sonrasında yatırımcılarla anlaşamadığı için projeyi terk etmek zorunda kalmıştı. Hellmund aynı zamanda Meksika Grand Prix’sinin şampiyona takvimine geri dönüşünde de önemli bir rol oynamıştı.

Hellmund’a göre, kendisi ve ortakları; aralarında mevcut bir F1 takımıyla ortaklık yapmak da olmak üzere, birçok yatırım seçeneğini değerlendiriyorlar. Hellmund 2015’te finansal açıdan zor günler geçiren Manor F1 takımını satın almaya çalışmış, fakat bu girişiminden herhangi bir sonuç alamamıştı.

SportsTek ise farklı bir tutum sergiliyor. Örneğin, Michael Andretti’nin başarılı şirketi Andretti Autosport’la güçlerini birleştiriyor.

Autoweek’le röportajında Hellmund, “Yarış kariyerini tamamladıktan sonra Michael, dünya standartlarında takımların sahibi olduğunu kanıtladı ve onunla birlikte Formula 1’in daha da iyiye gideceği konusunda hiçbir şüphem yok.” dedi.

Hellmund ayrıca, AlphaTauri ve Alfa Romeo (Sauber Motorsport) gibi takımların SportsTek’in olası seçenekleri arasında yer aldığını, fakat şimdilik bunların tamamen teorik tahminlerden ibaret olduğunu söyledi.

Şu anda Formula 1, yeni Concorde Anlaşması ve bütçe sınırlaması kurallarıyla, potansiyel yatırımcılar için daha cezbedici bir hal alıyor.

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Editör Memet Kağan Bilgili

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