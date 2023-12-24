FIA Sportif direktör Nielson'in ayrılışıyla FIA'nın F1 yapısı değişime hazırlanıyor

Formula 1 yönetiminde çalışmaya başlamadan önce Lotus, Tyrrell, Benetton, Williams ve AlphaTauri gibi takımlarda uzun bir kariyere sahip olan saygın Nielsen, ilk olarak bu yılın başında atandı.

F1 yarış direktörü Niels Wittich ile yakın çalışmış ve FIA'da yarış kontrolü ve uzaktan operasyon merkezinin geliştirilmesinin yanı sıra sportif düzenlemelerde gelecekte yapılacak güncellemeler de dahil olmak üzere F1'deki tüm sportif konulardan sorumlu olmuştur.

Ancak, pist limitleri ihlalleri ve başkan Mohammed Ben Sulayem'in liderlik tarzı da dahil olmak üzere bir dizi konuda incelemelerle karşı karşıya kalan FIA için zorlu bir yılın ardından, üst düzey kaynaklar Nielsen'in devam etmeme kararı aldığını belirtti.

F1 operasyonlarının yürütülme şekli ve işlerin gittiği yön konusunda hayal kırıklığına uğradığına dair iddialar var.

Photo by: Jake Grant / Motorsport Images Mohammed Ben Sulayem, FIA President

Kaynaklar Nielsen'in ayrılışının kesinleştiğini belirtirken, FIA'dan konuyla ilgili resmi bir açıklama ya da F1 operasyonlarında yapılacak olası değişikliklere dair herhangi bir işaret gelmedi.

Nielsen'in ayrılışı onaylandığında, FIA için büyük bir kayıp olacak. Çünkü büyük deneyimi, iyileştirmelerin yapılmasına yardımcı olmak için çok değerliydi ve padoktaki ekipler arasında büyük saygı görüyordu.

Nielsen, FIA bünyesinde tek koltuklu araç direktörü Nikolas Tombazis'e bağlı olarak faaliyet gösteren genişletilmiş F1 ekibinin ayrılmaz bir parçasıydı. Bu ekibe teknik direktör Tim Goss, finans direktörü Federico Lodi ve operasyon direktörü Francois Sicard da dahildi.

Nielsen'in atanması sırasında konuşan Ben Sulayem, Nielsen'in atanmasının kuruluşun ilerlemesine yardımcı olmak açısından önemli olduğuna inanıyordu.

Ben Sulayem, "Formula 1 ekibimizde, sporun gelecekteki düzenlemelerini denetleyecek doğru insanlarla doğru yapıyı oluşturmak üzere önemli ve bilinçli değişiklikler yapmak için çok zaman ve çaba harcadık."

"Kuruluşumuz içindeki insanları geliştirip güçlendirmenin yanı sıra dışarıdan uzmanlık ve deneyim kazandırarak, FOM'daki ortaklarımız ve Formula 1 takımlarıyla birlikte ilerlemek için mümkün olan en iyi konumda olduğumuzdan eminim." dedi.

Bu yılın başında Ben Sulayem, F1 ekibinin kurulmasıyla birlikte yarışlara katılımdan geri adım atmak istediğini açıkladı.

Bir FIA sözcüsü bu karar hakkında şunları söyledi: "FIA Başkanı'nın küresel motor sporları ve mobiliteyi kapsayan geniş bir görev alanı var. Formula 1'deki yapısal yeniden yapılanma tamamlandığına göre bu doğal bir sonraki adımdır."

Ben Sulayem, F1 ile bu kadar yakından ilgilenmeme kararının bir parçası olarak, kısa süre önce eski gazeteci Dieter Rencken'i, gelecekteki düzenlemelerin gelişimini denetlemeye yardımcı olması ve bir sonraki Concorde Anlaşması ile ilgili tartışmalara yardımcı olması için F1 Komiseri olarak atadı.