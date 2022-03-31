Sponsorluğun ilgi odağı Haas, anlaşmaları "ucuza kapatmak" istemiyor

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Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından Haas, ana sponsoru -Rus- Uralkali ile yollarını ayırma kararı almıştı. Uralkali'nin desteklediği Rus pilot Nikita Mazepin de yine Amerikalı ekipten gönderildi.

Haas halihazırda çok fazla sponsora sahip değil ve bütçe olarak gridin en küçük takımı konumunda yer alıyor. Buna rağmen 2022'ye çok iyi başladılar ve şu anda şampiyonada iyi bir pozisyondalar. Ayrıca araç da gelecek için umut vadediyor.

Hal böyle olunca son birkaç yıldır Amerikalı ekibe ilgi göstermeyen sponsorlar, şimdi Haas'la anlaşmak için görüşmeler yapıyorlar.

Haas patronu Gunther Steiner, şu anda kendilerine pek çok sponsorun ilgi gösterdiğini doğruladı ancak anlaşmaları ucuza kapatacak kadar çaresiz olmadıklarını belirtti.

Steiner, RacingNews365 ile yaptığı röportajda şöyle dedi: "Bunu uydurmuyorum, ilgi var."

"Sadece yapmak istediğimiz şekilde ilerliyoruz. Şu anda hiçbir şeyi ucuza kapatmak istemiyoruz çünkü bu kadar çaresiz değiliz. Herkes çaresizce bir sponsora ihtiyacımız olduğunu düşünüyor fakat çaresiz değiliz."

"Uzun vadede bize yardımcı olacak bir şey istiyoruz."

Steiner gösterdikleri performans seviyesi sayesinde sponsorların ilgi odağı haline geldiklerini de doğruluyor.

Steiner, "Bahreyn'deki testten sonra bazı sponsorların takıma ilgi gösterdiğini söyleyebilirim."

"Birdenbire ilgi göstermeye başladılar. Elde edilen sonuç, sponsorlar için önemlidir." dedi.

Haas, özellikle Kevin Magnussen'le sezonun ilk iki yarışında başarılı performanslar ortaya koymuştu.

Kevin Magnussen,Haas VF-22N Fotoğraf: Erik Junius