Sponsorların gözdesi Hamilton oldu

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Lewis Hamilton, Formula 1'de elde ettiği yedi şampiyonluk ve önemli başarılarla, tüm zamanların en başarılı F1 pilotlarından birisi hatta en iyisi haline geldi.

Şu anda tüm zamanların en çok yarış kazanan, en çok podyuma çıkan ve en çok pole pozisyonu olan pilotu konumunda.

Ayrıca sosyal medya tarafında da gridin tamamından daha büyük bir taraftar kitlesine sahip. Tüm bunlar Hamilton'ı sponsorlar için oldukça cazip bir isim yapıyor.

SportsPro, geçtiğimiz günlerde sponsorlar tarafından en çok talep gören sporcuları hazırladı ve listede sekiz F1 pilotu yer aldı.

Hamilton bu listedeki en iyi F1 pilotu olurken, dünyadaki sporcular arasında üçüncü sırada yer aldı.

Charles Leclerc listede 25. sırada yer alırken, Max Verstappen (33.), George Russell (35.), Sergio Perez (36.), Fernando Alonso (60.), Carlos Sainz (66.) ve Daniel Ricciardo (82.) bu listedeki diğer F1 pilotları oldular.

SportsPro bu listeyi hazırlarken sporcuların marka gücü, izleyici erişimi ve ortaklığın ekonomik getirisi gibi nitelikleri değerlendirildi.

Futbolcu Cristiano Ronaldo listede ilk sırada yer alırken, tenisçi Serena Williams ikinci sırada yer aldı.

Onları Lewis Hamilton takip ederken, ilk beşteki diğer isimler LeBron James ve Lionel Messi oldu.