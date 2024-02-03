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Spinal Track ile ortaklık kuran Aston Martin, JCB ile de sözleşme yeniledi

Aston Martin, 2024 Formula 1 sezonu öncesinde yeni ortaklıklara imza atıyor.

Editör Ezel Tan
Yayın tarihi
Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, leaves the garage

Aston Martin, cuma günü yayınladığı açıklama ile, engelli sürücülere pist ve ralli deneyimi sunmaya adanmış bir hayır kurumu olan Spinal Track ile yeni bir ortaklık başlattığını duyurdu.

Spinal Track, engelli otomobil tutkunlarının istek ve ihtiyaçlarına göre, yarışçılar tarafından geliştirilen özel araçlar sağlıyor. 

Şimdi taraflar yeni dönemde birlikte çalışacaklar ve bu kuruma dair logonun yeni aracın bir noktasında yer alması bekleniyor. Üstelik engelli yarış pilotları ve seyirciler, takımın yeni aracının lansmanı için Silverstone'a götürülecek.

İngiliz ekip ayrıca, uzun süredir beraber çalıştığı JCB ile ortaklığını uzun vadeli olarak uzattığını da açıkladı.

İki ikonik İngiliz markası, 2019'dan bu yana birlikte birçok başarıya imza atmıştı. Şimdi JCB'nin kendine özgü logosu, Aston Martin'in 12 Şubat'ta tanıtacağı yeni Formula 1 aracı AMR24'ün üzerinde yer alacak.

İngiliz ekibin ilerleyen haftalarda yeni sponsorluk anlaşmaları açıklaması oldukça muhtemel.

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

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