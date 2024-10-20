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Formula 1 Amerika GP

Spin atarak yarış dışı kalan Hamilton: "Bu daha önce hiç olmamıştı"

Lewis Hamilton, Amerika Grand Prix'sinin ilk turlarında spin atarak çakıl havuzuna saplandı ve yarış dışı kaldı.

Enes Erdemirel
Enes Erdemirel
Güncel:
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7 kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton, Amerika Grand Prix'sinin henüz 3. turunda spin atarak yarış dışı kaldı.

17. sıradan başladığı yarışta 5 sıra birden yükselen Hamilton, 19. virajda spin attı ve yarışa veda etti.

Hamilton, yarışın ardından şunları söyledi: "O anda gerçekten zorlamıyordum bile ama araç birden sekmeye başladı, sol tekerlek havaya kalktı ve sonra aracın arkasını kaybettim."

"Aynı şey dün George'un da başına da geldi. Hem de üzerinde çok çalıştığımız bu güncelleme paketiyle. Neyse ki bugün iyi bir iş çıkarıyor ama eski paketi kullanıyor."

"Tüm takımdan özür dilerim."

"Sanırım daha önce hiç yarışta spin atmadım. Konsantre olmadığım bir durum değildi, araç sekti ve beni gerçekten hazırlıksız yakaladı."

"Mahvoldum ama yolumuza devam edeceğiz."

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