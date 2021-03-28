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Formula 1 / Son dakika

Spin atarak Ocon ve Vettel'i eleyen Mazepin, hareketini savundu

Ekleyen:
, Editör

Haas Formula 1 pilotu Nikita Mazepin, Bahreyn Grand Prix’sinin ilk bölümünde son dakikalara doğru takımının kendisinden, diğer sürücüleri geçmesini istediğini belirtti.

Spin atarak Ocon ve Vettel'i eleyen Mazepin, hareketini savundu

Bugün F1’deki ilk yarışına çıkacak çaylak pilot, ısınma turunda sıralanan diğer pilotları geçerken görüldü. Mazepin, 1. antrenman seansının son dakikalarında, son zaman turuna hazırlanan 3 aracı geçmişti.

F1 sürücülerinin kendi aralarındaki anlayışa göre, ısınma turu atarken pilotlar birbirini geçmiyor.
Mazepin ise spin atmadan önce önündeki 3 rakibini geçmişti ve böylece Alpine’den Esteban Ocon ve Aston Martin’den Sebastian Vettel’in turlarını mahvederek her ikisinin de 1. sıralama seansında elenmesine sebep olmuştu.

Haas sürücüsü ise davranışını savunarak, son turunu zamanında atabilmesi için daha hızlı sürmesi gerektiğini ifade etti.

Konu hakkında Mazepin şunu söyledi: “Bu konuda çok açık olmak istiyorum, halihazırda bunun hakkında bilgilendirildim, ben takımın pilotuyum. Takım içi telsizimiz var ve oradan bana söyleneni yapmakla yükümlüyüm.”

“Dolayısıyla 2 saniye kala çizgiyi geçtim, öbür türlü kırmızı bayrak altında kalırdım, yani bekleyecek zamanım yoktu.”

“Elbette diğer herkes gibi sıradaydım fakat bana eğer o anda hızlanmazsam seansımın biteceği söylendi, başka ne yapabilirdim ki?”

“Takımın bana söylediklerine uymak zorundayım çünkü günün sonunda işim bu. Yani bundan mutsuz olan birileri varsa üzgünüm fakat mühendislerimin tavsiyelerini dinliyorum.”

Diğer sürücülerin bu hareketinden şikayetçi olup olmadığı sorulduğunda ise çaylak pilot, ‘olumsuz’ cevabını verdi.

Mazepin zorlu bir gün geçirerek seans sırasında 2 kez spin attı ve takım arkadaşı Mick Schumacher’in 0.8 saniye gerisinde günün en yavaş zamanını kaydetti.

Rus pilot, konu hakkında: “iyi bir noktada” tamamladığı sezon öncesi testlerinden sonra bu haftaki grand prix’ye girerken “bir şeylerin değiştiğini” söyledi.

“Elbette hafta sonuna başladıktan sonra artık o iyi noktada değildim.”

“En kısa sürede o iyi noktama döneceğime eminim, fakat dediğiniz gibi henüz orada değilim. Ancak sezon uzun ve o yolda olduğumu umuyorum.”

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Seri Formula 1
Pilotlar Nikita Mazepin
Takımlar Haas F1 Team
Editör Memet Kağan Bilgili

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