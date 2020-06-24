Spielberg'e 10 binden fazla virüs testi getirildi

Gelecek hafta Spielberg'de Avusturya GP yapılacak ve 2020 Formula 1 sezonu resmen başlamış olacak.

COVID-19 dünya çapındaki etkisini tamamen kaybetmiş değil ve Spielberg'deki yarış son derece sıkı tedbirler altında yapılacak.

Şimdi COVID-19 hastalarının tespit edilebilmesi için 10 binden fazla test Spielberg'e getirildi ve yarışa sadece virüs testi negatif olanlar katılabilecek.

Testlerle ilgili ihaleyi Eurofins Genomics kazanmıştı ve şimdi ilk üç yarıştaki test çalışmalarını bu şirket gerçekleştirilecek.

Açıklamada çalışanların düzenli olarak test edileceğine ve testlerinin negatif çıkmasıyla birlikte yarış pistine girebileceklerine yer verildi.

Bu testlere 50'den fazla doktor katılacak ve eğer birisinin testi pozitif çıkarsa, kimin enfekte olduğu belirlenecek ve hemen izole edilecek.

Formula 1, Avustralya GP'nin aksine enfekte olan bir çalışan olsa bile yarışı kesinlikle iptal etmeyeceğini duyurmuştu. Eğer bir pilot virüs kaparsa, yerini yedek pilot alacak.

Takımlar bu konularda açık şekilde bilgilendirildiler. Bu yüzden McLaren'ın Avustralya'da yaptığı gibi çekilmesi halinde yarış devam edecek.