Spielberg'deki tüm COVID-19 testleri negatif çıktı

Formula 1 ve FIA, mevcut COVID-19 pandemisi nedeniyle alışılmışın aksine yarışlara çok daha az kişi götürme kararı almıştı.

Padokta her takım en fazla 80 kişiye sahip ve ayrıca belli sadece basın mensubu yarışa alındı.

FOM, Spielberg'deki yarışa mümkün olduğunca az personel getirirken, pist görevlilerinin sayısı da düşürüldü.

Bugün bir bildiri yayınlayan FIA, 26 Haziran ile 2 Temmuz arasında pilotlar, takım personeli, FOM ve diğer personele yapılan COVID-19 testlerinin negatif çıktığını açıkladı.

Toplamda 4032 test yapıldı ve hepsi negatif çıktı.

Test sonuçlarının yedi gün süreyle açıklanması bekleniyor.

Ayrıca bugün testlerin ikinci kısmının yapılması planlanıyor ve sabah erken saatlerde pek çok kişi teste tabi tutuldu.