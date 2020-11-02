Spekülasyonlara rağmen Hamilton ve Wolff F1'de "işlerini bitirmemiş"

Takımla uzun süre devam etmeyi planlayan Wolff, Mercedes F1 takımında yeni bir rolü düşünürken; Hamilton Pazar akşamı gelecek sene yarışmaya devam edeceğinin garantisi olmadığı söyledi.

Imola’da Wolff’un geleceği ve takımı bırakması halinde yaratacağı etki hakkında muhabirlerle konuşan Hamilton: “Benim bile gelecek sene burada olup olmayacağımı bilmiyorum, o yüzden şimdilik benim için pek bir sorun değil.”

“Toto ve ben bir çok derin konuşmalara giriyoruz, o yüzden mental olarak nerede olduğunu biliyorum ve bence ikimiz birlikte yükün çoğunu paylaşıyor ve taşıyoruz.”

“Çok uzun süredir buradayım. O yüzden aile ve benzeri şeylere daha çok zaman ayırmak için biraz geriye çekilmek istenmesini anlıyorum.”

Hamilton’un Mercedes’teki yeri konusunda şüphede olması, gelecek sene herkesi şaşırtarak ve 7 şampiyonluk rekorunu egale etmiş bir şekilde emekliye ayrılabileceği konusunda söylentilere yol açtı.

Ama Wolff, kendisinin veya Hamilton’un geleceği hakkında kuşku olmamasını çünkü ikisinin de birlikte kararlaştırılacağını söyledi.

Wolff: “Bence bir şekilde birlikte ilerliyoruz. İkili bir gelecek paylaşıyor gibiyiz ve tabii ki gelecek sene adına kalbimizin ve aklımızın nerede olduğu önemli.”

“Ama dediğim gibi burası benim takımım. Mercedes’le çok gurur duyduğum bir noktadayım ve hiç bir yere gitmiyorum.”

“Gelecekte rolüm değişebilir, ve bu ona sorulan bir şey, ve hiç bir şeyin hiç bir zaman kesin olmadığı fikrindeyim.”

“1970’lerde Niki Lauda gibi, bir Cuma ya da Cumartesi sabahı kalkıyorsunuz ve piste geldiğinizde: ‘Artık bundan zevk almıyorum’ diyorsunuz. Ve bence bu herkesin başına gelebilir.”

“Ama bu yolculuğa devam etmek istiyoruz. Henüz işimiz bitmiş değil. Lewis, ben ve tüm takım, henüz işimizi bitirmedik.”

Senenin sonuna gelmemize rağmen Hamilton da takım patronu da sözleşme altında görünmüyor ama Wolff, iki sözleşmedeki gecikmenin de sadece takımın 2 şampiyonluğu da garantilemek istemesinden kaynaklandığını söyledi.

“Mercedes ve benim ilişkim gayet açık: sadece doğru zamanda kalemi kağıda geçirmeye bakıyor.”

“Ben de bu şampiyonlukları kazanmaya odaklıydım ve sadece pistte olanlara kendimi vermişken avukatlar ve Birleşme/Satın Alma ekipleriyle bu kadar gün harcamayı doğru bulmadım.”

“Bence Lewis de ben de bu yönden çok benzeriz. Şampiyonluklar belirlenmeden önce oturmak için doğru zaman olmadığını hissettik.”

“Ve sürücüler şampiyonası belli olduktan sonra oturup konuşmak için zaman olacak. Avustralya’daki ilk yarışa kadar da birkaç ayımız var.”

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