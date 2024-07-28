Spa'nın bazı bölümlerinde yapılan asfalt yenileme çalışması, F1 lastik stratejilerini tamamen değiştirdi

Formula 1 Spa-Francorchamps pisti yüzeyinin kısmi olarak yeniden kaplanması sürücüler ve takımlar için Belçika Grand Prix'sine nasıl en iyi şekilde hazırlanacaklarını çözme konusunda sorunlar yarattı.

Geçen ay, Spa pistinin yaklaşık yarısı uzunluğundaki 3,5 km'lik bölümünün üç bölgede yeniden kaplanması çalışmaları tamamlandı.

Bu üç bölge; Blanchimont'tan Eau Rouge'a, Kemmel düzlüğünün başlangıcından Bruxelles'e ve ardından Campus virajından Paul Frere'e kadar olan kısımlardan oluşuyor.

Çalışmalar, pistte daha yüksek yol tutuş yüzeyi ile güvenlik koşullarını iyileştirmeyi ve asfaltın daha eski bölümlerindeki bazı tümsekleri ortadan kaldırmayı amaçlıyordu.

Ancak, iyileştirmeler bu alanları daha iyi hale getirmek için istenen şeyi yaparken, sürücülerin ve takımların şimdi üstesinden gelmeleri gereken başka bir senaryo ortaya çıktı.

Değişiklikler, pistin bazı bölümlerinde yüksek yol tutuşu ve yüksek aşınmaya sebep olurken, diğer bölümlerde durum tam tersi.

Bu sadece pist hissini farklı kılmakla kalmıyor, aynı zamanda denge değiştikçe araç ve lastik özelliklerini de değiştiriyor.

Bu durum, hafta sonu boyunca yapılan kuru zemin pist sürüşlerinde lastik aşınmasını çok artırdığı için işlerin yönetilmesini inanılmaz derecede zorlaştıran bir senaryo ortaya çıkardı.

Mercedes sürücüsü George Russell bu konuda şunları söyledi:

"Pistin dörtte üçü sezonun muhtemelen en pürüzsüzü ve diğer çeyrek ise sezonun en aşındırıcısı.”

"Tamamen farklı iki penceredesiniz ve bu ikisinin kombinasyonu lastiklere çok fazla zarar verdi.”

"Durum herkes için aynı, ama kimse bu tür bir aşınmayı beklemiyordu."

Pirelli'nin F1 ve araba yarışları başkanı Mario Isola, şu ana kadar elde edilen verilerin yeni yüzeyin lastik aşınmasını artırdığını gösterdiğini söyledi.

"Pürüzsüzlüğe bakarsanız daha pürüzsüz, ama daha fazla yol tutuş sağlıyor,"

"Bu tutuşun bir kısmı muhtemelen yapışkan tutuş ama sonuç olarak lastiklere daha fazla stres uygulanıyor ve bu da aşırı ısınmayı ve özellikle sol ön lastikte parçalanmayı artırıyor.” dedi.

Yeni yüzeyin sonucu olarak Belçika GP'si duruma göre bir/iki pit-stop yapılan bir yarış olmaktan çıkıp kesin olarak iki pit-stopun yapılacağı bir yarışa dönüştü, hatta artık üç pit-stop bile yapılabilir.

Isola şöyle ekledi: "Geçen yıl, çoğunlukla orta ve yumuşak hamur kullanılarak iki pit-stopun yapıldığı bir yarıştı.

"Bu yıl, bir pit-stop çok fazla yönetim gerektiriyor. Yani, temelde, bu bir seçenek değil.” "Kağıt üzerinde en hızlısı iki duraklama ve geçen yıl sert lastik hiç kullanılmamışken, bu yıl sert hamur yarış için iyi bir tercih.”

“Bu yüzden en hızlı stratejinin orta, sert, sert olduğunu düşünüyoruz."

Ancak dünkü yağmurun ardından yol tutuşun azaldığı pistte ne kadar aşınma olacağı belirsiz ve Spa'da geçiş oldukça kolay olduğundan, Isola agresif davranarak ve üç pit-stop tercih edebilenlerin olacağını göz ardı etmiyor.

"Üç pit-stop biraz daha yavaş görünüyor ama burada geçiş yapmanın mümkün olduğunu biliyoruz."

“Aşınmaya bağlı olarak, üç pit stop da bir seçenek olabilir eğer yumuşak lastikleri kullanmak istiyorsanız, çünkü daha kısa stintlerle daha fazla zorlayabilirsiniz. Bu hâlâ mümkün." dedi.