Spa'nın ardından Perez'in koltuğu tehlikede mi?

Red Bull, 2025'teki sürücü kadrosunu değerlendirmek üzere pazartesi günü görüşmelere hazırlanırken, Perez koltuğunu kaybetme tehdidi altında.

34 yaşındaki pilotun formu oldukça kötüydü ve Spa'da ikinci sıradan sekizinci sıraya geriledi. Ayrıca takım arkadaşı Max Verstappen tarafından -Hollandalının güç ünitesi değişikliği nedeniyle 10 sıra grid cezası almasına rağmen- rahat bir şekilde geçildi.

Marko, bu konuda Sky Almanya'ya şunları söyledi: "Sergio'nun ikinci sıradan iyi bir sonuç alma fırsatı vardı. Ne yazık ki durum böyle olmadı."

"Sıralamalarda çok olumlu görünen şeyler ne yazık ki yarışta gerçekleşmedi."

Red Bull ve kardeş takım RB'nin sürücü kadrolarını değerlendirmek üzere Pazartesi günü yapacakları toplantı sorulduğunda Marko şunları ekledi: "2025 için genel durumu da gözden geçireceğiz. Ancak elbette Sergio için her sonuç önemli ve ikinci sıradan sekizinci olmak kesinlikle beklediğimiz bir şey değil."

Dr. Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing, Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing Fotoğraf: Erik Junius

Perez, Azerbaycan GP'sinde elde ettiği Nisan 2023'ten bu yana galibiyet alamadı.

Red Bull, performansını düzeltmek amacıyla sezon başında kendisine iki yıllık bir uzatma teklif etmişti. Takım bunu yaparak Perez'in üzerindeki baskıyı azaltarak pistte başarılı olmasını sağlayacağını düşünmüştü ancak beklenen sonuçlar elde edilemedi.

Bu da Red Bull'un sürücü kadrosunu değiştirmek istemesi halinde Daniel Ricciardo, Liam Lawson ya da Yuki Tsunoda'nın onun yerini alabileceği anlamına geliyor, ancak Formula 1 takımları yaz tatiline girerken bu değişikliğin sezon ortasında yapılıp yapılmayacağı henüz bilinmiyor.

Bu arada Perez kötü performansı için düzlüklerdeki güç eksikliğini, trafiği, lastikleri, stratejiyi ve hatta aracın dengesini suçladı. Ayrıca geleceğiyle ilgili başka hiçbir soruya yanıt vermeyeceğini söyledi.

"Çok fazla hayal kırıklığına uğradığım bir yarış oldu."

Sergio Perez, Red Bull Racing RB20 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

"İyi başladık ve başlangıçta sadece düzlüklerde çok zorlanıyordum. Neler olduğunu bilmiyorum ama ilk birkaç turun başlarında enerji tasarrufu yapmam gerekiyordu ve düzlüklerde çok zayıftım."

"Orada kalmaya devam ediyordum ama arkamdaki trafikle birlikte orta lastiğe geçince işim gerçekten zorlaştı."

"Sanırım bugün lastikler konusunda iyi değildik. Denge de iyi değildi, yani bizim açımızdan analiz edilmesi gereken pek çok şey var."

"Bence takımda çok fazla şey oluyor ve odaklanmamız gereken pek çok şey var, tüm bu spekülasyonlarla enerjimizi boşa harcayamayız."

"Geleceğim hakkında son kez konuşuyorum, bundan sonra gelen başka hiçbir soruya cevap vermeyeceğim."