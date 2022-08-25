Spa'da yine iki DRS bölgesi olacak

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Belçika Grand Prix'si öncesinde FIA, Spa'da geçen yıla göre iki DRS bölgesi olacağını doğruladı.

Açıklamaya göre ilk DRS bölgesinin algılama noktası 2. virajdan 240 metre önce, aktivasyon noktası ise 4. virajdan 230 metre sonra yer alacak.

İkinci DRS bölgesinin algılama noktası 18. virajdan 160 metre önce, aktivasyon noktası ise 19. virajdan 30 metre sonra yer alacak.

Geçen yıldan bu yana pistin düzeninde herhangi bir değişiklik yapılmadı ancak kaçış bölgelerinde bazı değişiklikler var.

Bu değişiklikler ağırlıklı olarak Spa Francorchamps'ın üst düzey motosiklet yarışlarına ev sahipliği yapabilmesi için yapıldı.

Pist üstündeki en büyük değişiklik, alternatif bir düzenin hazırlandığı 9. virajda yaşandı ancak F1 pilotları eski pist düzenine sadık kalacak.

Özellikle La Source'un çıkışı başta olmak üzere Malmedy, Puhon, Fagnes ve Stavelot gibi virajlara çakıl bölümler eklendi.

Pist yetkilileri Eau Rouge/Radillon bölümünün yanı sıra Rivage ile Speaker's Corner bölümlerindeki tümsekleri kaldırmak amacıyla zemini yeniledi. Bariyerler yeniden konumlandırılırken, tribünler büyük oranda değişime uğradı.

Pilot hakem

Öte yandan FIA, bu hafta sonu gerçekleştirilecek yarışta pilot hakem görevini Enrique Bernoldi'nin üstleneceğini duyurdu.

Bu yıl pilot hakemlik yapan isimler:

Yarış Pilot Hakem Bahreyn GP Suudi Arabistan GP Enrique Bernoldi Avustralya GP Enrique Bernoldi Mika Salo Miami GP

Danny Sullivan

Monako GP

Derek Warwick Derek Warwick Azerbaycan GP Mika Salo Mika Salo Kanada GP Emanuele Pirro Britanya GP Britanya GP Danny Sullivan Danny Sullivan Avusturya GP Avusturya GP Vitantonio Liuzzi Vitantonio Liuzzi Fransa GP Fransa GP Enrique Bernoldi Enrique Bernoldi Macaristan GP Macaristan GP Derek Warwick Derek Warwick Belçika GP Belçika GP Enrique Bernoldi Enrique Bernoldi