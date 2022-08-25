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Formula 1 / Belçika GP Haberler

Spa'da yine iki DRS bölgesi olacak

FIA, bu hafta sonu yapılacak Belçika GP'de iki DRS bölgesi olacağını doğruladı.

Ekleyen:
, Editör
Spa'da yine iki DRS bölgesi olacak
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Belçika Grand Prix'si öncesinde FIA, Spa'da geçen yıla göre iki DRS bölgesi olacağını doğruladı.

Açıklamaya göre ilk DRS bölgesinin algılama noktası 2. virajdan 240 metre önce, aktivasyon noktası ise 4. virajdan 230 metre sonra yer alacak.

İkinci DRS bölgesinin algılama noktası 18. virajdan 160 metre önce, aktivasyon noktası ise 19. virajdan 30 metre sonra yer alacak.

 

Geçen yıldan bu yana pistin düzeninde herhangi bir değişiklik yapılmadı ancak kaçış bölgelerinde bazı değişiklikler var.

Bu değişiklikler ağırlıklı olarak Spa Francorchamps'ın üst düzey motosiklet yarışlarına ev sahipliği yapabilmesi için yapıldı.

Pist üstündeki en büyük değişiklik, alternatif bir düzenin hazırlandığı 9. virajda yaşandı ancak F1 pilotları eski pist düzenine sadık kalacak.

Özellikle La Source'un çıkışı başta olmak üzere Malmedy, Puhon, Fagnes ve Stavelot gibi virajlara çakıl bölümler eklendi.

Pist yetkilileri Eau Rouge/Radillon bölümünün yanı sıra Rivage ile Speaker's Corner bölümlerindeki tümsekleri kaldırmak amacıyla zemini yeniledi. Bariyerler yeniden konumlandırılırken, tribünler büyük oranda değişime uğradı.

Pilot hakem

Öte yandan FIA, bu hafta sonu gerçekleştirilecek yarışta pilot hakem görevini Enrique Bernoldi'nin üstleneceğini duyurdu.

Bu yıl pilot hakemlik yapan isimler:

Yarış Pilot Hakem
Bahrain Bahreyn GP United Kingdom Derek Warwick
Saudi Arabia Suudi Arabistan GP Brazil Enrique Bernoldi
Australia Avustralya GP Brazil Enrique Bernoldi
Italy Emilia Romagna GP Finland Mika Salo
United States Miami GP
 United States Danny Sullivan
Spain İspanya GP
 Italy Vitantonio Liuzzi
Monaco Monako GP
 United Kingdom Derek Warwick
Azerbaijan Azerbaycan GP Finland Mika Salo
Canada Kanada GP Italy Emanuele Pirro
United Kingdom Britanya GP United States Danny Sullivan
Austria Avusturya GP Italy Vitantonio Liuzzi
France Fransa GP Brazil Enrique Bernoldi
Hungary Macaristan GP United Kingdom Derek Warwick
Belgium Belçika GP Brazil Enrique Bernoldi
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