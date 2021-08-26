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Formula 1 / Belçika GP Haberler

Spa'da yağmur ve soğuk hava bekleniyor

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Bu hafta sonu yapılacak Spa-Francorchamps yarışında yağmurun kendisini göstermesi ve havanın soğuk olması bekleniyor.

Spa'da yağmur ve soğuk hava bekleniyor

Bu yıl hemen hemen her hafta sonu öncesinde, yarışın veya hafta sonunun diğer bazı günlerinde yağmur yağacağı tahminleri yapılıyordu.

Bu durum Belçika Grand Prix'si hafta sonunda da benzer görünüyor.

Mevcut hava tahminleri, perşembe de dahil olmak üzere yarış hafta sonunun tamamının yağmur altında geçeceğini gösteriyor. Ayrıca hava da epey soğuk olacak.

Cuma günü ilk antrenman seansının başlayacağı saatlerde %70'lik bir yağmur tahmini var, öğleden sonra bu oran %90lara çıkacak. Ayrıca gün boyunca hava 14-15 derece dolaylarında olacak.

Cumartesi günü tüm gün %70 ila %80 oranında yağmur ihtimali var. Hava sıcaklığı ise 16 derece olacak.

Pazar günü için tahminler, tüm günün yağmurlu geçeceğini ve yağmur ihtimalinin %70 seviyelerinde olduğunu ortaya koyuyor. Hava da yine 16 derece olacak.

Rain soaks the pit lane

Rain soaks the pit lane

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

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