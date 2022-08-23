Spa'da yağmur ihtimali var
Belçika Grand Prix'si hafta sonunda yağmurun etkisini göstermesi bekleniyor.
Belçika her zaman yağmurlu veya karmaşık hafta sonlarına ev sahipliği yapıyor . Bu açıdan takımlar buraya asla güven duygusuyla gelemiyor.
Geçen yılki yarış, yağmur nedeniyle başlamadan bitmişti. Bu yıl da yine hafta sonu boyunca yağmur ihtimali var.
İlk hava tahminlerine göre, cuma günü itibariyle hava soğuyacak ve sıcaklık 24 dereceye düşecek. Cuma günkü ilk antrenman seansında yağmur ihtimali %20 seviyesinde olacak fakat öğleden sonra %70'lere çıkacak.
Cumartesi günü hava sıcaklığının 22 derece inmesi bekleniyor fakat yağmur ihtimali sabah %30, öğleden sonra ise %10 seviyelerinde olacak.
Pazar günü ise parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklık 24 dereceye çıkarken, gün içerisinde yağmur ihtimali %15 seviyelerinde olacak.
Mevcut verilere göre, sadece cuma günü ve cumartesi sabah yağmur bekleniyor gibi görünüyor.
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