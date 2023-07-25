Spa'da sağanak yağış etkili olacak
Belçika GP hafta sonunda yoğun yağmur bekleniyor.
Belçika, takvimde hava durumu net olmayan yarışların başında geliyor ve genellikle hafta sonunun en az bir seansında yağmur etkili oluyor.
Bu yıl da durum benzer olacak, hatta tahminler değişmezse tüm hafta sonu yağmur altında geçecek.
İlk tahminler havanın haftanın tüm günlerinde yağmurlu olacağını gösteriyor.
Perşembe, cuma, cumartesi ve pazar günlerinin hepsinde sağanak yağmur bekleniyor. Hava sıcaklığı üç gün de 18 derece olacak.
Cuma günü her iki seansın da yağmurlu geçme ihtimali %90 olarak ölçüldü. Cumartesi günü hem sıralama hem de sprint yarışı için yağmur ihtimali %70 seviyelerinde.
Pazar günü yağmur oranı biraz düşecek ve öğleden sonra %50'lere kadar inecek. Fakat yarışın sonlarına doğru yeniden %70 seviyelerine çıkması bekleniyor.
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