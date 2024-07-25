Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye Türkİye
Formula 1 Belçika GP

Spa'da cuma ve cumartesi günü yoğun yağmur bekleniyor

Hava tahminlerine göre cuma ve cumartesi günleri Spa'da yoğun yağmur bekleniyor.

Ezel Tan
Güncel:
Heavy rain in Zandvoort

Heavy rain in Zandvoort

Fotoğraf: Erik Junius

Hafta sonu öncesinde yapılan hava tahminlerine göre, takımları Belçika'da oldukça soğuk bir hava karşılıyor.  Cuma günü için havanın 20, cumartesi 18 ve pazar 22 derece olması bekleniyor.

Üstelik cuma günü gün boyunca yağmur yağacak ve gece başlayacak yağmurun, akşam 20:00 sularına kadar devam etmesi bekleniyor.

Cumartesi günü de durum farklı değil; özellikle 3. antrenman seansının tamamının yağmur altında geçmesi beklenirken, sıralama turlarının da benzer şekilde ıslak zeminde geçmesi bekleniyor.

Pazar günü içinse yağmur ihtimali %5 seviyelerinde olacak ve tüm gün parçalı bulutlu geçecek.

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Wolff: "Pozitif yönde ilerliyoruz"

Öne Çıkan Yorumlar

Daha fazlası
Ezel Tan
Leclerc: "Bu hafta sonu zıplarsak geride olacağız, zıplamazsak güçlü olacağız"

Leclerc: "Bu hafta sonu zıplarsak geride olacağız, zıplamazsak güçlü olacağız"

Formula 1
Belçika GP
Leclerc: "Bu hafta sonu zıplarsak geride olacağız, zıplamazsak güçlü olacağız"
Red Bull, Belçika'da eski motor kapağı yapısını kullanacak

Red Bull, Belçika'da eski motor kapağı yapısını kullanacak

Formula 1
Belçika GP
Red Bull, Belçika'da eski motor kapağı yapısını kullanacak
Alpine, takım patronunu değiştirebilir!

Alpine, takım patronunu değiştirebilir!

Formula 1
Belçika GP
Alpine, takım patronunu değiştirebilir!

Son Haberler

Verstappen: "Imola'da kazandığımda kimse simülasyonu konuşmuyordu"

Verstappen: "Imola'da kazandığımda kimse simülasyonu konuşmuyordu"

F1 Formula 1
Belçika GP
Verstappen: "Imola'da kazandığımda kimse simülasyonu konuşmuyordu"
Piastri: "Sezonun geri kalanında Norris'e yardım etmem gerekirse ederim"

Piastri: "Sezonun geri kalanında Norris'e yardım etmem gerekirse ederim"

F1 Formula 1
Belçika GP
Piastri: "Sezonun geri kalanında Norris'e yardım etmem gerekirse ederim"
Tsunoda: "Orta sıralarda yarışan tüm pilotları karşılaştırırsak içlerinde en iyi performans gösteren benim"

Tsunoda: "Orta sıralarda yarışan tüm pilotları karşılaştırırsak içlerinde en iyi performans gösteren benim"

F1 Formula 1
Belçika GP
Tsunoda: "Orta sıralarda yarışan tüm pilotları karşılaştırırsak içlerinde en iyi performans gösteren benim"
Leclerc: "Bu hafta sonu zıplarsak geride olacağız, zıplamazsak güçlü olacağız"

Leclerc: "Bu hafta sonu zıplarsak geride olacağız, zıplamazsak güçlü olacağız"

F1 Formula 1
Belçika GP
Leclerc: "Bu hafta sonu zıplarsak geride olacağız, zıplamazsak güçlü olacağız"

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye Türkİye