Spa'da cuma ve cumartesi günü yoğun yağmur bekleniyor
Hava tahminlerine göre cuma ve cumartesi günleri Spa'da yoğun yağmur bekleniyor.
Heavy rain in Zandvoort
Fotoğraf: Erik Junius
Hafta sonu öncesinde yapılan hava tahminlerine göre, takımları Belçika'da oldukça soğuk bir hava karşılıyor. Cuma günü için havanın 20, cumartesi 18 ve pazar 22 derece olması bekleniyor.
Üstelik cuma günü gün boyunca yağmur yağacak ve gece başlayacak yağmurun, akşam 20:00 sularına kadar devam etmesi bekleniyor.
Cumartesi günü de durum farklı değil; özellikle 3. antrenman seansının tamamının yağmur altında geçmesi beklenirken, sıralama turlarının da benzer şekilde ıslak zeminde geçmesi bekleniyor.
Pazar günü içinse yağmur ihtimali %5 seviyelerinde olacak ve tüm gün parçalı bulutlu geçecek.
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