Spa'da beklenen değişken hava koşulları, F1 takımlarını ayar ikilemine soktu

Belçika Grand Prix hafta sonunda sıralama turlarında beklenen yağmur ve ardından kuru geçmesi beklenen yarışla birlikte değişken hava tahmini, Formula 1 takımlarını bir ayar ikilemiyle karşı karşıya bırakacak.

Kuru koşullarda, Spa-Francorchamps pisti verimliliğe öncelik veren bir aerodinamik kurulum gerektiriyor; sürücülerin 7 km uzunluğundaki pistteki çeşitli orta ila yüksek hızlı virajlarda hız taşıması gerektiğinden yere basma kuvveti önemli bir faktör ancak en yüksek hız da hayati önem taşıyor.

Bu nedenle, takımlar verimsiz kaynakları en aza indirmek için daha düşük sürtünmeli kanat konseptlerini takip etme eğilimindedir.

Islak hava ise çok farklı bir yaklaşım gerektiriyor çünkü düşük yol tutuş koşullarında lastikleri sıcak tutmak ve sürücülerin yola bağlı kalmasını sağlamak için lastiklere yüklenmek önemlidir. Bu durumda daha fazla yere basma kuvvetine ihtiyaç duyulur ve otomobiller uzun düzlüklerin sonunda nadiren zirveye ulaştığından verimlilik çok az dikkate alınır.

Ön sıralarda yer alması beklenen bir sürücü sıralama turlarından feragat etmek istemeyecektir çünkü bu durum ilerleme şansını ciddi şekilde azaltabilir ancak aynı şekilde yarışa verimsiz bir yere basma kuvveti fazlalığıyla girmeyi de göze alamaz. Dolayısıyla, bu iki mod arasında ince bir denge kurmak gerekiyor.

Parc ferme kurallarının yürürlüğe girdiği Q1 seansının bitiminden sonra değişiklik yapma serbestisi sınırlıdır, hatta iklim koşullarındaki değişiklikler için yapılan izinlerle bile.

Ön kanat açıları, ancak sıralama turlarında kullanılan mevcut parçalar kullanılarak ayarlanabilir. Dolayısıyla, bir takım sıralama turlarında yüksek yere basma kuvvetine sahip bir kanat kullanmayı tercih ederse, ceza almadan spesifikasyonunu değiştiremez.

Koşullardaki değişiklik yarış direktörü tarafından ilan edildiğinde, kurallar, "Teknik Düzenlemeler'in 3.13.3 ve 3.13.4 Maddelerinde belirtilen bileşenlerin" değiştirilebileceğini belirtir, bu da tekerlek gövdesi içindeki fren kanallarına ilişkindir. Kanat spesifikasyonları arasındaki doğrudan değişiklikler pit yolundan start almayı gerektirecektir.

Pazar günü yağmur beklenmediği için daha yüksek yere basma kuvveti içeren sıralama kurulumunu yapıp işlerin yolunda gitmesini beklemek de mantıklı değil zira Spa'da geçiş yapmak çoğu piste göre çok daha kolay ve bu ayar, sürücüyü yarışta düzlüklerde yeterince hız üretememesi halinde savunmasız bırakır.

Bu durum süspansiyon ayarlarını da kapsıyor: yine ıslak zeminde lastikleri ısıtabilmek iyi bir grid pozisyonu için hayati bir faktör olacak, ancak yarışta da durumun böyle olması sürücüyü lastiklerinin aşırı ısınması ve stratejiden ödün verme riskiyle karşı karşıya bırakıyor.

Bu nedenle, en iyi uzlaşmayı seçmek takımlara kalmış. Daha düşük bir yere basma kuvveti ayarıyla ıslak seansta iyi bir sıralama yapabileceğinden eminse veya seans boyunca koşulların değişken kalmasını bekliyorsa, o zaman yarış ayarına odaklanmayı ve sıralamada alabildiğini almayı tercih edebilir.

Bir sürücü yarışta tamamen risk alabilir: Yuki Tsunoda. Japon sürücü her halükârda yeni bir motor seti aldığı için yarışa en arkadan başlayacak ve böylece RB, Tsunoda'nın Pazar günü için doğru ayara sahip olmasını sağlamak amacıyla kanat seviyelerini düzenleyebilir.

Sauber gibi arka sıralarda yer alması beklenen takımlar da Pazar günü daha güçlü bir araç için grid pozisyonundan feragat edebilirler. Bir takımın beklenen rekabet gücüne bağlı olarak, ayarlar hesaplanmış riskten tam bir kumara kadar değişebilir.

Peki yağmur yağmazsa? O zaman yukarıdaki cümleler geçersiz olur ve bu da takımları çok mutlu eder. Ancak hayranlar, muhtemelen dramayı tercih eder, aynı zamanda değişken koşullar mühendislerin gerçek marifetlerini ortaya koyduğu zamanlardır.