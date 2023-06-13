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Spa yarışının organizatörleri, Domenicali ile görüşmeler yapıyor

Spa'da gerçekleştirilen yarışın organizatörleri, takvimde kalabilmek adına Stefano Domenicali ile görüşmelere başladı.

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Spa-Francorchamps track sculpture

Spa Grand Prix'nin organizatörleri ve Formula 1'in başkanı ve CEO'su Stefano Domenicali arasında dün Londra'da görüşmeler gerçekleşti.

RTBF ajansının verdiği bilgilere göre, Spa'daki yarışın gelecek yıllarda devam etmesine yönelik yapılan görüşmeler oldukça olumlu bir atmosferde geçti.

Daha önce en iyimser senaryoda, Spa'nın yarış takviminde Zandvoort ile dönüşümlü olarak yer alabileceği söylentileri ortaya çıkmıştı.

Ancak Spa Grand Prix'nin CEO'su Vanessa Maes, basında çıkan bu haberlere hemen itiraz ederek bu iddiaları yalanlamaya çalıştı.

RTBF ajansının tanınmış Belçikalı gazetecisi Gaetan Vigneron, Londra'da yapılan görüşmelerle ilgili şu bilgileri aktardı: "Bilgilerimize göre görüşme son derece pozitif geçti."

"Henüz resmi anlaşma imzalanmasa da, 2024 yılında Spa'da yapılacak yarışla ilgili resmi açıklamanın kısa süre içerisinde duyurulması bekleniyor."

Vigneron'a göre, henüz sözleşmenin bir yıl mı yoksa uzun vadeli olarak uzatılacağını konuşmak için henüz çok erken.

Fakat Formula 1, Spa ile ilişkilerini sürdürme konusunda kararlı görünüyor.

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