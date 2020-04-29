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Formula 1 / Son dakika

Spa seyircisiz yarış için F1'le görüşüyor

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Spa seyircisiz yarış için F1'le görüşüyor
Ekleyen:
, Editör
29 Nis 2020 09:22

Spa pist yönetimi, Formula 1 Belçika GP'ye seyircisiz şekilde ev sahipliği yapmak için Formula 1 yönetimiyle görüşme halinde olduklarını açıkladı.

Belçika'da, 31 Ağustos'a kadar her türlü eğlence, festival, etkinlik ve düğün gibi toplantıların yasaklandığı açıklandı.

Bu, Formula 1 yarışının durumunu belirsiz hale getiriyor çünkü Formula 1 yarışı 30 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.

Eğer yarış 30 Ağustos tarihinde yapılırsa, seyircisiz yapılmaktan başka çare bulunmuyor ve Belçika hükümetinin 30 Ağustos'tan sonra yapılması halinde seyircili yarışlara izin verip vermeyeceği de muamma.

Bild gazetesinin yayınladığı son habere göre Belçika GP, 2020 F1 takviminde yer almamayı düşünüyor olabilir.

Ancak Spa-Francorchamps'ın patronu Vanessa Maes, Belçika GP'nin 2020'de yapılmayacağını reddetti.

Maes, "Henüz bir karar almadık. Hâlâ FOM ve hükümetle, yarışı seyircisiz şekilde gerçekleştirme konusunda görüşmeler yapıyoruz." dedi.

Şimdiye kadar üç yarışın gerçekleşmeyeceği kesinleşti; Avustralya, Monako ve Fransa.

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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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