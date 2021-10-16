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Formula 1 Haberler

Spa pistindeki ikonik dağ evi, yenileme çalışmaları kapsamında yıkıldı

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Belçika Formula 1 Grand Prix'sine ev sahipliği yapan Spa-Francorchamps pisti, tribünleri ve kaçış alanlarını yenilemeye yönelik çalışmalarına başladı. Bu kapsamda ikonik dağ evi de yıkıldı.

Spa pistindeki ikonik dağ evi, yenileme çalışmaları kapsamında yıkıldı

Ardennes'te bulunan yedi kilometrelik pist, dünyanın en ikonik pistlerinden biri. Özellikle Eau Rouge ve Raidillon virajları, dünya çapında bilinen ve hatta efsaneleşen virajlar. Ancak efsanevi viraj kombinasyonunun görünümü, bir daha asla eskisi gibi olmayacak.

Pistteki büyük çaplı tadilat resmen başlamış durumda ve bu kapsamda, virajın tepe kısmında bulunan ünlü dağ evinin de yıkılmasına karar verildi.

 

Raidillon'un yanında yapılan çalışmalarla beraber bu bölümde yepyeni bir kalıcı tribünün yer alacak. Özel tribün, yakın gelecekte Spa pistinde inşa edilecek iki yeni tribünden biri olacak. Eski padok bölümünün karşısındaki mevcut kapalı tribün de yıkılacak ve yerine yepyeni bir tribün yapılacak.

Sonuç olarak düzlük boyunca, mevcut sayıyı ikiye katlayacak olan 13 bin kalıcı koltuğun bulunduğu yepyeni bir tribün inşa edilecek.

Kaçış alanları

Yeni tribünlerin gelmesine ek olarak, büyük çaplı yenileme sırasında bir takım kaçış alanları da eklenecek. Örneğin, La Source, Raidillon, Pouhon ve Blanchimont'ta, sürücülerin güvenliğini artırmak için kaçış alanları çakıl yardımıyla genişletilecek ve/veya uzatılacak.

Özellikle, Eau Rouge ve Raidillon'daki durum, 2019'da Anthoine Hubert'in ölümcül kazası ve son zamanlarda, Spa 24 Saat, W Series ve 2021 Belçika GP'de yaşanan olaylar nedeniyle tartışma konusu oldu.

Yenilemenin tamamı yaklaşık 80 milyon euroya mal olacak ve yatırım toplamda 10 yıla yayılmış durumda. Valon hükümeti 29,5 milyon euroluk bir katkıda bulunacak. 21 milyonu, pistin kendi öz kaynaklarından ve kalan 29,5 milyon ise borçla kapatılacak.

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