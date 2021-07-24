Spa pisti tekrar şiddetli sele maruz kaldı

Geçtiğimiz hafta özellikle Almanya ve Belçika'yı vuran sel, yaklaşık 200 kişinin ölümüne neden oldu ve geniş çaplı bir zarar verdi. Bu, Almanya'nın yaklaşık olarak 50 yıldır gördüğü en büyük doğal afet oldu.

Bu yıl 29 Ağustos'ta gerçekleşmesi beklenen Belçika Grand Prix'sinin evinde, padoğa ulaşım sağlayan yol çöktü.

Bu, son iki ayda pistin ikinci kez sert hava koşulları nedeniyle zarar alması anlamına geldi. Haziran ayındaki sel nedeniyle yerel GT ve touring yarışları dahil birçok yarış iptal edilmişti.

İki ay önceki selde, Eau Rouge bölgesinin etrafı, çamurlu su dalgalarıyla dolup taşmıştı. Aynı zamanda piste birkaç erişim tüneli de tekrar onarılmıştı. Pit çıkışı da hasar almıştı.

Bu sefer, pistin kendisinin tekrar onarıma ihtiyacı olmasa da, iyice temizlenmesi gerekecek.

Spa pisti yöneticileri şu açıklamaları yaptı: ''Padoğa erişim sağlayan Blanchimont yolunun bir kısmı çöktü. Ster ve Blanchimont tünelleri geçiş yapılamayacak durumda. Pistin kendisi ise herhangi bir etki almadı.''

Yöneticiler aynı zamanda pisti çevreleyen bölgelerde, ağaçların düşme tehlikesinin olduğunu, güvenlik çitlerinin yenilenmesi gerektiğini ve yol güvenliği için dijital altyapının tekrar restore edilmesi gerektiğini de eklediler.

Amaç, pistin bu hafta sonu gerçekleştirilecek olan SRO Speedweek için hazırlanmasıydı.

Önümüzdeki hafta sonu Spa 24 Saat yarışı var ve 15 Ağustos tarihinde de Dünya Ralli Şampiyonası'nın Belçika turu yapılacak.

Spa, yeni tribünler ve yeni çakıl havuzları da dahil toplam 80 milyon euroluk bir yenilenmeden geçecekti.