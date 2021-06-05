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Formula 1 Haberler

Spa pisti, şiddetli sel dolayısıyla zarar gördü

Ekleyen:
Çeviren:
Betim Aker
, Editör

Formula 1 Belçika Grand Prix'sine ev sahipliği yapan Spa-Francorchamps pisti, Cuma günü şiddetli sel altında kaldı.

Spa pisti, şiddetli sel dolayısıyla zarar gördü

Çeşitli bölgesel GT ve touring otomobil şampiyonalarının olduğu bir yarış hafta sonunda, Spa Euro Race'in organizatörleri, Cuma öğleden sonra çok şiddetli yağmurlar nedeniyle pistteki faaliyetleri durdurdu.

Pist bir vadide yer aldığı için, yakındaki bir nehir taşkınının neden olduğu şiddetli sel piste taşınca durum daha da kötüleşti.

Çamurlu su dalgalarıyla dolup taşan pistin Eau Rouge bölgesinin etkileyici görüntülerini kısa süre sonra sosyal medyada yayınlandı.

 

Birkaç erişim tüneli sular altında kaldığı ve suyun, pist yüzeyinin bazı kısımlarını kaldırarak asfaltta hasara yol açtığı ortaya çıkmasının ardından kısa bir süre sonra da yarış hafta sonu iptal edildi.

Pist yönetimi, Cumartesi günü şöyle bir duyuru yaptı: ''Doğal afetler nedeniyle yerinden kalkan tribünlerdeki pist yüzeyi tekrar döşenecek.''

''Pistin yan tarafları da zarar gördü ve detaylı bir temizlik yapılması gerekiyor. Sel sadece su değil, aynı zamanda toprak ve çamuru da beraberinde getirdi.''

''VIP kısmı, bodrumlar, Ster'deki tüneller, Eau Rouge ve Blanchimont gibi pistin bazı kısımlarını sel bastı.''

Spa-Francorchamps CEO'su Nathalie Maillet ise şu yorumlarda bulundu: "Pist çalışanlarımız ve taşeronlarımız, pisti tekrar yarışılabilir  hale getirmek için, cumadan beri çok çalışıyorlar."

''Pistin salı günü tekrar açılabileceğinden emin olabilirsiniz.''

Spa-Francorchamps Circuit after a storm

Spa-Francorchamps Circuit after a storm

Photo by: Circuit Spa-Francorchamps

Sel meydana geldiğinde, Spa, eskiyen pisti modern standartlara getirmek için, 80 milyon euro'luk uzun vadeli bir yenileme sürecindeydi.

Yarışçılar ve seyircilerin kullanabileceği tesislerin geliştirilmesine ek olarak, yeni tribünler ve VIP kısımları da piste eklenecek. Aynı zamanda, motosiklet yarışlarını ağırlamaya geri dönmesi beklenen Spa'daki bazı virajlarda çakıl havuzları göreceğiz.

Pist, 20 yıldır ev sahipliği yapmadığı FIM Dayanıklılık Dünya Şampiyonası'na, 2022 yılının Haziran ayında motosikletler için 24 Saat Spa yarışıyla birlikte tekrar ev sahipliği yapacak.

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Editör Filip Cleeren

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