Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
Formula 1

Spa pisti önümüzdeki beş yıl içinde tamamen yenilenecek

Belçika basınında çıkan haberlere göre Spa-Francorchamps pisti önümüzdeki beş yıl içinde yenilenecek. Planlar arasında yeni bir asfalt tabakası ve rallikros pistinin yeniden tasarlanması yer alıyor.

Ezel Tan
Verbouwing Spa-Francorchamps

Verbouwing Spa-Francorchamps

Circuit Spa-Francorchamps

Circuit de Spa-Francorchamps yönetim kurulu düzenlediği basın toplantısında geleceğe yönelik planlarını paylaştı. Plana göre önümüzdeki beş yıl boyunca pistin kendisi ve altyapısını geliştirmek için büyük bir çalışma düzenlenecek.

Pistin belli bir bölümüne  daha fazla tutuş sağlamak için yeni bir asfalt katman atılacak.

Yönetim kurulu, rallikros pistinin işlevini de değiştirmeyi planlıyor. Pist 2019'dan bu yana Dünya Rallikros Şampiyonası (WRX) yarışları için kullanılıyordu ancak şampiyona bu yıl Mettet rallikros pistine geçti.

Yönetim kurulu eski rallikros pistini bir taraftar alanına dönüştürmek istiyor. Ayrıca kamp ve park alanlarının yeniden düzenlenmesi ve bazı binaların yenilenmesi de hedefler arasında.

Tüm proje yaklaşık 40 milyon Euro'ya mâl olacak ve bu nedenle tamamlanması beş yıl sürecek.

Spa-Francorchamps geçtiğimiz yıllarda zaten değişime uğramıştı. Örneğin, 24 saat süren motosiklet dayanıklılık yarışlarının buraya tekrar gelmesi için pek çok şey değiştirilmişti.

La Source, Les Combes ve Pouhon'a çakıl havuzu eklenmiş, Eau Rouge-Raidillon'daki bölüm genişletilmişti.

Buna ek olarak, Raidillon'un tepesine büyük ve kalıcı bir tribün kuruldu. La Source ile Eau Rouge arasındaki eski tribününün yerini alacak yeni ve  kalıcı bir tribün üzerinde de çalışmalar yapıldı.

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

yorumlar
Önceki haber Haas, Suzuka'nın yüksek hızlı yapısı yüzünden Japonya'da zor bir hafta sonu bekliyor
Sonraki haber Saward: "Aston Martin'in problemi Stroll"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlası
Ezel Tan
Glock: "Red Bull, Japonya'da çok güçlü olacak"

Glock: "Red Bull, Japonya'da çok güçlü olacak"

Formula 1
Japonya GP
Glock: "Red Bull, Japonya'da çok güçlü olacak"
Saward: "Aston Martin'in problemi Stroll"

Saward: "Aston Martin'in problemi Stroll"

Formula 1
Japonya GP
Saward: "Aston Martin'in problemi Stroll"
Haas, Suzuka'nın yüksek hızlı yapısı yüzünden Japonya'da zor bir hafta sonu bekliyor

Haas, Suzuka'nın yüksek hızlı yapısı yüzünden Japonya'da zor bir hafta sonu bekliyor

Formula 1
Japonya GP
Haas, Suzuka'nın yüksek hızlı yapısı yüzünden Japonya'da zor bir hafta sonu bekliyor

Son Haberler

Raikkonen'in oğlu kartingde kazanmaya devam ediyor

Raikkonen'in oğlu kartingde kazanmaya devam ediyor

F1 Formula 1
Raikkonen'in oğlu kartingde kazanmaya devam ediyor
Alpine, Suzuka'ya ilk güncellemelerini getireceğini doğruladı

Alpine, Suzuka'ya ilk güncellemelerini getireceğini doğruladı

F1 Formula 1
Japonya GP
Alpine, Suzuka'ya ilk güncellemelerini getireceğini doğruladı
Hamilton: "Ferrari'de yarışmak benim için her zaman bir hedefti"

Hamilton: "Ferrari'de yarışmak benim için her zaman bir hedefti"

F1 Formula 1
Japonya GP
Hamilton: "Ferrari'de yarışmak benim için her zaman bir hedefti"
Liberty Media: "F1 ve MotoGP, TV anlaşmalarının birlikte yapılma fikri sıfırdan gelmiyor"

Liberty Media: "F1 ve MotoGP, TV anlaşmalarının birlikte yapılma fikri sıfırdan gelmiyor"

MGP MotoGP
Liberty Media: "F1 ve MotoGP, TV anlaşmalarının birlikte yapılma fikri sıfırdan gelmiyor"

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye