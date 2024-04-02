Spa pisti önümüzdeki beş yıl içinde tamamen yenilenecek

Circuit de Spa-Francorchamps yönetim kurulu düzenlediği basın toplantısında geleceğe yönelik planlarını paylaştı. Plana göre önümüzdeki beş yıl boyunca pistin kendisi ve altyapısını geliştirmek için büyük bir çalışma düzenlenecek.

Pistin belli bir bölümüne daha fazla tutuş sağlamak için yeni bir asfalt katman atılacak.

Yönetim kurulu, rallikros pistinin işlevini de değiştirmeyi planlıyor. Pist 2019'dan bu yana Dünya Rallikros Şampiyonası (WRX) yarışları için kullanılıyordu ancak şampiyona bu yıl Mettet rallikros pistine geçti.

Yönetim kurulu eski rallikros pistini bir taraftar alanına dönüştürmek istiyor. Ayrıca kamp ve park alanlarının yeniden düzenlenmesi ve bazı binaların yenilenmesi de hedefler arasında.

Tüm proje yaklaşık 40 milyon Euro'ya mâl olacak ve bu nedenle tamamlanması beş yıl sürecek.

Spa-Francorchamps geçtiğimiz yıllarda zaten değişime uğramıştı. Örneğin, 24 saat süren motosiklet dayanıklılık yarışlarının buraya tekrar gelmesi için pek çok şey değiştirilmişti.

La Source, Les Combes ve Pouhon'a çakıl havuzu eklenmiş, Eau Rouge-Raidillon'daki bölüm genişletilmişti.

Buna ek olarak, Raidillon'un tepesine büyük ve kalıcı bir tribün kuruldu. La Source ile Eau Rouge arasındaki eski tribününün yerini alacak yeni ve kalıcı bir tribün üzerinde de çalışmalar yapıldı.