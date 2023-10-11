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Formula 1 / Katar GP Haberler

Spa iki yıl daha F1'e ev sahipliği yapabilir

Son çıkan haberlere Spa'nın en az 2025 sonuna kadar Formula 1'e ev sahipliği yapacağı yönünde.

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Spa-Francorchamps track sculpture

Spa Francorchamps pisti uzun süredir Formula 1'e ev sahipliği yapıyor ve genel olarak takvimdeki en heyecan verici pistlerden birisi.

Taraftarların da çok sevdiği bu pistin geleceği sık sık tartışma konusu oluyor çünkü finansal anlamda en iyi durumda değiller.

Yine de F1 pilotlarının ve taraftarların favori mekanı olması, sporda da uzun süredir yer almasıyla yarışın takvimde kalması bekleniyordu.

Henüz resmi bir açıklama bulunmuyor fakat HLN'nin haberine göre Formula 1'le olan anlaşmalarını 2025 sonuna kadar uzattılar.

Bu, yeni döneme kadar F1 takviminde kalacakları anlamına gelirken, Güney Afrika'nın kısa vadede F1'e dönüşünü zorlaştırıyor. Çünkü iddiaya göre Afrika, F1'e dönmesi halinde Spa'nın yerini alacaktı.

Belçika Grand Prix'si 1950'den beri düzenleniyor fakat bu süre zarfında birden fazla kez takvimden çıkarıldılar.

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