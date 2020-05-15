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Formula 1 / Belçika GP / Son dakika

Spa-Francorchamps, Belçika GP için yarış onayını aldı

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Spa-Francorchamps, Belçika GP için yarış onayını aldı
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik

Belçika Hükümeti, 30 Ağustos'ta Spa-Francorchamps'ta Formula 1 yarışı yapılmasına onay verdi.

Belçika, Nisan ayında ülkede gerçekleştirilecek toplu aktiviteleri 31 Ağustos tarihine kadar yasakladığını duyurmuştu. Bu, Belçika GP'nin ya ertelenmesi ya da seyircisiz yapılması manasına geliyordu.

Cuma günü hükümet, Belçika GP'nin planlandığı gibi 30 Ağustos tarihinde seyirciye kapalı bir şekilde gerçekleştirilebileceğini onayladı. Bu sayede Belçika GP organizatörleri, Liberty Media ile anlaşma yapabilecek.

Motorsport.com'a konuşan Stijn de Boever, "Sonunda yarışı organize edebilmek için hükümetten onay alabildik. F1 yönetimi ile zaten temel bir anlaşmamız vardı ancak ilerleyebilmek için devletten onay çıkması gerekiyordu." dedi.

Organizatörler anlaşmayı önümüzdeki günlerde imzalamayı umuyorlar. Bunun yanında yarış ücreti ödemesi gündemde bulunmuyor.

De Boever, "F1 ile bu konuda işbirliği yapmak istedik ancak bölgenin yarış için ücret ödemesi gerekmeyecek. F1'in Spa-Francorchamps pistiyle 50 senelik bir geçmişi bulunuyor, bu yüzden Belçika ve bu bölge için yarışın gerçekleştirilmesi önemli."

"RACB ve FIA ile mümkün olan en az personel olması için çok sıkı çalıştık. 1000 civarında personel olması bekleniyor. Her takım kendi içerisinde aile gibi olacak ve diğer takımlarla karışmayacak."

"Yeme içmeden maske dağıtımına kadar her şeyi nasıl yönetebileceğimize dair prosedürü yazacağız." dedi.

Formula 1, 2020 sezonunun 5 ve 12 Temmuz'da Avusturya Red Bull Ring'de gerçekleştirilecek 2 yarışla başlatmayı planlıyor. 

Bu arada Belçika GP organizatörleri, 2020 yarışı için alınan biletlerin herhangi bir ek ücret ödemeden 2021'de kullanılabileceğini ya da bilet sahiplerinin geri ödeme talebinde bulunabileceklerini açıkladı.

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Seri Formula 1
Etkinlik Belçika GP
Editör Filip Cleeren

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