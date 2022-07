Spa, F1'i etkileyip Belçika GP'yi kurtarmak için ne planlıyor?

Haberi dinle

Belçika, 1950'de düzenlenen ilk Formula 1 Şampiyonası'nda Fransa ve Monako gibi yarışlarla takvimde yer alan 6 yarıştan birisiydi.

Sporun pazarlama konusunda bilgili sahibi Liberty Media için ticari kazanç tarih veya prestijden önce geliyor. Bu yüzden bu yarışların gelecekteki konumu tehdit altında.

Monako, mirasının onu vazgeçilmez kıldığını düşünürken Spa-Francorchamps aynı hatayı yapma konusunda istekli değil.

2024'te Katar, Las Vegas ve Çin'in takvime katılmasıyla toplam 24 yarış olacak. Bu yarışlar dışında daha birçok ülkenin yarışı istediğini söyleyebiliriz. Liberty, metropollere yakın ya da onların içerisinde yarışlar düzenlemek istediği için, takvimdeki geleneksel yarışlar için koşullar zorlaşıyor.

Formula 1'in yeni keşfedilen küresel cazibesinin dalgasını süren Amerikalılar, geleneksel yarış taraftarlarına ve pistlere uygun olsun ya da olmasın, her Grand Prix'yi bir mini-Super Bowl'a dönüştürmeye kararlı.

The inaugural Miami GP has given a glimpse of the direction F1 wants to take Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

F1 CEO'su Stefano Domenicali ve ekibi, Spa'nın F1'de bir geleceğe sahip olmak istiyorsa kendilerinden aynı eğlence odaklı konsepti takip etmesinin beklendiğini açıkça belirtti. Spa da bu fikre katılma konusunda istekli.

Spa Grand Prix'nin Ticari Direktörü Stijn de Boever, "F1'in daha fazla eğlence getirmemiz konusunda talebi olduğu doğru."

"Tarihin harika olduğunu söylediler ama daha fazlasına ihtiyacımız var. F1 etkinliklerini sunmanın yeni yollarını dinlemeye ve takip etmeye karar verdik. Beraberinde gelen tüm eğlence ile Amerikan tarzı."

"DJ'ler, özel etkinlikler, taraftar alanları ve pist etrafındaki aktivasyonlarla her türlü eğlenceyi planlıyoruz. Efsanevi Grand Prix'mizin de gerekli heyecanı alacağını söyleyebiliriz. Gelecekte yarışlara ev sahipliği yapmaya devam etmek istiyorsak, modernize etmemiz gerek." dedi.

Spa, her ne kadar yağmur altında güvenlik aracının arkasında geçen 3 turluk saçma 2021 yarışını telafi etmesi gerektiğini kabul etse de, taraftarları ve ticari hak sahibini kazanma yönündeki yeni hamlesi, onların geçmişten ziyade geleceğe odaklanmalarını sağlıyor.

The 2021 race was called after three laps behind the safety car, with fans not being reimbursed. Photo by: Alastair Staley / Motorsport Images

Motosikletler için Spa 24 Saat'in geri dönüşünü sağlayan, aynı zamanda hem araba yarışları hem de seyirciler için fayda sağlayan pistin 80 milyon euro'luk uzun vadeli yenileme projesi de yapbozun önemli bir parçası. Bu, geçen yılki yarışa musallat olan acı dolu trafik sorunlarını çözmek için yoğun bir çaba olduğunun bir işareti.

De Boever, "Yeni Raidillon tribünü inanılmaz manzaralar sunuyor ve pistin kendisi de tesislerini geliştirmek ve daha sürdürülebilir hale gelmek için çok çalışıyor."

"Trafikle ilgili olarak, yerel polisle birlikte pistten daha uzağa, Malmedy'ye yakın sağlam zeminde, taraftarları piste taşıyan servis otobüsleriyle park yerleri eklemek için çalışıyoruz. 2019'da oldukça iyi bir yarış olmuştu. Pist kuruydu ancak artık sert zeminde daha iyi park etme olanağı sağlamak için daha fazla seçeneğimiz var."

"Ancak burası tabii ki yine de Spa. On binlerce insanı aynı anda götürecek trenlerimiz yok." dedi.

The circuit has received a facelift in the off-season, including a brand-new grandstand overlooking the Raidillon. Photo by: JEP / Motorsport Images

Tüm bunlar F1'i yenileyerek yeni bir anlaşma yapmaya yeterli mi bunu göreceğiz. Spa; Imola'ya seyahat eden etkinlik direktörü Vanessa Maes ve Barselona padokunda bulunan de Boever ile F1 ile düzenli olarak görüşme içerisinde. Başkan ve Valon politikacısı Melchior Wathelet de Domenicali ile yakın temas halinde.

Spa ekibinin yeni bir anlaşmaya varılacağına dair iyimserliği padoktaki her gözlemci tarafından paylaşılmıyor ancak yakın tarihte ilk kez bir yarışın ölüm ilanı paylaşılmıyor.

De Boever, "F1, planlarımızdan çok memnun kaldı. Yarış günü için tüm biletler aralık ayında satılsa da, daha iyi taraftar deneyimi için yatırım yapmaya devam ettiğimiz için mutlular."

"Gelecek yıl hakkında kesinlik kazanmadan bir Grand Prix'ye girmemizden önce bu çalışmalar başladı, bu yüzden büyük bir sorun değil. Başka bir GP ile dönüşümlü olarak değil, her yıl bir yarış düzenlemek istiyoruz ancak F1'in ne önereceğine bakacağız."

"Liberty Media açıkça F1 yarışlarını organize etmenin yeni bir yolunu buldu. Biz de onları takip edeceğiz."

"Evet, kanıtlamamız gereken bir şey var. Bizim petrolden gelen dolarlarımız yok ancak biz her gün 100 bin taraftarı eğlendirebilen efsanevi bir yarış olduğumuzu gösterebiliriz. Ağustos ayında bunu ilk elden deneyimleyebilmeleri büyük bir artı olacak." dedi.

Spa has seen a surge in popularity in the wake of Max Verstappen's meteoric rise. Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images